¿Dónde ver Egipto vs. Senegal por el repechaje africano de las Eliminatorias Qatar 2022?

Egipto vs. Senegal EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, viernes 25 de marzo, desde las 2.30 p. m. (hora peruana) por el repechaje africano de las Eliminatorias Qatar 2022. El compromiso entre los Mo Salah y Sadio Mané tendrá como escenario el Estadio Internacional de El Cairo y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus vía streaming.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, relato del minuto a minuto y la recopilación de todos los goles al instante.

Egipto vs. Senegal: ficha del partido

Partido Egipto vs. Senegal ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 25 de marzo ¿A qué hora juegan? 2.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Internacional de El Cairo ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Egipto vs. Senegal: la previa

Viejos conocidos. El repechaje africano de las Eliminatorias Qatar 2022 tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre las selecciones de Egipto y Senegal. Mo Salah y Sadio Mané reeditarán la última final de la Copa Africana de Naciones y solo uno podrá conseguir su boleto a la próxima Copa del Mundo.

Sin duda todos los reflectores se posarán en los futbolistas del Liverpool. El extremo de los ‘Leones de Teranga’ reveló que no conversó con su compañero al respecto y solo enfatizó que se encuentra enfocado en el partido. Cabe resaltar que los dirigidos por Aliou Cissé se encuentran invictos en el certamen clasificatorio producto de cinco victorias y un empate.

Por su parte, el ‘Faraón’ buscará plasmar su buen presente ante su gente y obtener una ventaja que les permita llegar con más tranquilidad al partido de vuelta. Al igual que su rival de turno, todavía no saben lo que es perder en el torneo y tienen un registro de cuatro triunfos y dos igualdades.

¿A qué hora juegan Egipto vs. Senegal?

Desde Perú, el juego del Egipto vs. Senegal se podrá seguir a partir de las 2.30 p. m. (hora peruana). Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

México: 1.30 p. m.

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Egipto vs. Senegal?

En toda Latinoamérica, Star+ será la señal de streaming internacional encargada de transmitir el Egipto vs. Senegal por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

Argentina: ESPN 2, Star+

Bolivia: ESPN 2, Star+

Brasil: ESPN, NOW NET e Claro, Star+, GUIGO

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN 2, Star+

Ecuador: ESPN 2, Star+

México: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN 2, Star+

Perú: ESPN 2, Star+

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN 2, Star+

Venezuela: ESPN 2, Star+

¿Dónde VER EN VIVO Egipto vs. Senegal vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV)

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Egipto vs. Senegal?

Para acceder a Star Plus y ver el Egipto vs. Senegal, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuál es la programación de Star Plus?

En Star+ tendrás a tu disposición la transmisión no solo de eventos en vivo de fútbol como el Egipto vs. Senegal, sino también una diversa oferta de otros deportes. Además, encontrarás series, películas y documentales.

¿Cómo seguir Egipto vs. Senegal ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Egipto vs. Senegal por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que cuentan en su programación con los cotejos televisados por la cadena ESPN. Si no cuentas con acceso a ninguno de ellos, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Egipto vs. Senegal: posibles formaciones

Egipto: El-Shennawy; El-Wensh, Abdelmomen, Ashraf, Fatouh; H Fathi, El-Sulya, Elneny; Salah, Marmoush, Trezeguet.

Senegal: Mendy; Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Kouyate, Mendy, I. Gueye; Mané, Keita Kouyate, Sarr.

¿Dónde juegan Egipto vs. Senegal?

El escenario que albergará el Egipto vs. Senegal por el repechaje africano de las Eliminatorias Qatar 2022 será el Estadio Internacional de El Cairo. Dicho campo cuenta con una capacidad para 75.000 espectadores.

Egipto vs. Senegal: últimos enfrentamientos

Senegal (4) 0-0 (2) Egipto | 06.02.2022 | Final de la Copa Africana de Naciones

Egipto 0-1 Senegal | 15.11.2014 | Copa Africana de Naciones

Senegal 2-0 Egipto | 05.09.2014 | Copa Africana de Naciones

Egipto 2-1 Senegal | 07.02.2006 | Copa Africana de Naciones

Egipto 0-1 Senegal | 20.01.2002 | Copa Africana de Naciones

Repechaje africano de las Eliminatorias Qatar 2022 - partidos de ida

RD Congo vs Marruecos | Viernes 25 de marzo | 10.00 a. m. (hora peruana)

Camerún vs Algeria | Viernes 25 de marzo | 12.00 p. m. (hora peruana)

Malí vs Túnez | Viernes 25 de marzo | 12.00 p. m. (hora peruana)

Egipto vs Senegal | Viernes 25 de marzo | 2.30 p. m. (hora peruana)

Ghana vs Nigeria | Viernes 25 de marzo | 2.30 p. m. (hora peruana)

