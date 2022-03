Lionel Messi tras el triunfo ante Venezuela: “Soy feliz acá. Este es un grupo maravilloso”

Con un gran exhibición de la ‘Scaloneta’, Argentina venció 3-0 a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. Una de las figuras del encuentro disputado en La Bombonera fue el capitán albiceleste, Lionel Messi, ya que jugó su mejor partido en lo que va del año y anotó el tercer tanto del encuentro.

En declaraciones tras la victoria, el exjugador del FC Barcelona resaltó la buena conexión que tiene el grupo y agradeció el constante cariño de la gente tanto hacia él como a sus compañeros.

“Hace tiempo que soy feliz acá. Desde antes de ganar la Copa. Este es un grupo maravilloso, la gente me quiere mucho y cada día me lo demuestra más. Soy un agradecido de esto que me hace bien cada vez que vengo a Argentina . Ganar ayuda a que todo fluya más natural”, señaló el delantero del PSG en entrevista tras el partido.

Así fue el gol de Messi para el 3-0 de Argentina

¿Cuándo juegan Ecuador vs. Argentina por las eliminatorias?

Ecuador vs. Argentina se enfrentan desde las 6.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y 8.30 p. m. (hora argentina) por la jornada 18 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Monumental Banco Pichincha, casa del Barcelona S.C., ubicado en Guayaquil. El partido será televisado en el Perú por la señal de Movistar Deportes, señal exclusiva de Movistar.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022