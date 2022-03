Messi preocupa a Argentina: “Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas”

No todo fue felicidad en La Bombonera. Tras la victoria 3-0 de Argentina ante Venezuela, Lionel Messi fue entrevistado a ras de cancha y señaló que después de Qatar se va a replantear su continuidad en la selección albiceleste.

“No sé, la verdad no lo sé. Pienso en lo que viene, que es cerquita, que es Ecuador, los partidos de preparación en junio y en septiembre. Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, llegue a ir bien o mal. Esperemos que se dé de la mejor manera. Pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas”, expresó el astro rosarino para TyC Sports luego de la victoria frente a la Vinotinto.

Asimismo, el exjugador del FC Barcelona resaltó la buena conexión que tiene el grupo y agradeció el constante cariño de la gente tanto a él como a sus compañeros.

“Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa. Este es un grupo maravilloso. La gente me quiere mucho y cada día me lo demuestra más. Soy un agradecido de esto que me hace bien cada vez que vengo a Argentina. Ganar ayuda a que todo fluya más natural”, señaló el delantero del PSG en entrevista tras el partido.

¿Cuándo juegan Ecuador vs. Argentina por las eliminatorias?

Ecuador vs. Argentina se enfrentarán desde las 6.30 p. m. en hora peruana y ecuatoriana y desde las 8.30 p. m. en hora argentina por la jornada 18 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Monumental Banco Pichincha, casa del Barcelona S. C., ubicado en Guayaquil. El partido será televisado en el Perú por Movistar Deportes, señal exclusiva de Movistar.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022