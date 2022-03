¿Por qué a Chile le conviene que Perú le gane a Uruguay en Montevideo?

Perú jugará ante Uruguay como visitante este jueves 24 de marzo desde las 6.30 p. m. (hora peruana) por jornada 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. Ese duelo será seguido de cerca por la selección chilena, ya que un resultado favorable de la Bicolor aumentaría sus posibilidades de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Si los dirigidos por Ricardo Gareca consiguen un triunfo en Montevideo, la Blanquirroja escalaría hasta el cuarto lugar y quedaría a un paso de obtener su boleto directo a la siguiente cita mundialista.

En la última jornada del actual proceso clasificatorio, la Roja con 19 unidades (en caso de perder ante Brasil) recibirá a los charrúas, quienes se mantendrían con 22 puntos.

Al tener mayor diferencia de goles, una victoria del equipo de Martín Lasarte bastaría para arrebatarle el quinto lugar a la Celeste y conseguir el cupo al repechaje, siempre y cuando Colombia no gane sus dos cotejos ante Bolivia y Venezuela.

¿Cómo se juega la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022?

Cuatro de los cinco partidos de la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 se jugarán en simultaneo este jueves 24 de marzo a las 6.30 p. m. (hora peruana). Estos duelos son el Perú vs. Uruguay, Brasil vs. Chile, Colombia vs. Bolivia y Paraguay vs. Ecuador.

El encuentro restante entre Argentina y Venezuela se disputará el viernes 25 de marzo a las 6.30 p. m. (hora peruana) en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

Uruguay vs. Perú: jueves 24 de marzo a las 6.30 p. m. (hora peruana).

Brasil vs. Chile: jueves 24 de marzo a las 6.30 p. m. (hora peruana).

Colombia vs. Bolivia: jueves 24 de marzo a las 6.30 p. m. (hora peruana).

Paraguay vs. Ecuador: jueves 24 de marzo a las 6.30 p. m. (hora peruana).

Argentina vs. Venezuela: viernes 25 de marzo a las 6.30 p. m. (hora peruana).

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022