Roberto Palacios: “Jugar en el Centenario no es para tener miedo, es para motivarse”

Perú enfrentará a Uruguay este jueves 24 de marzo a las 6.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. Roberto Palacios, exfutbolista de la selección peruana, brindó una entrevista para Gol Perú y analizó lo que será este trascendental duelo.

“En estos momentos se siente mucho nerviosismo, el no poder ayudar dentro del campo es más complicado para uno, pero estoy seguro de que los muchachos van a hacer un gran partido. Perú tiene que tener la pelota ante Uruguay. Tenemos capacidad”, declaró.

Además, el ‘Chorri’ indicó que la Blanquirroja no debe salir a defenderse, ya que sería muy arriesgado. “Va a ser importante la confianza y el atrevimiento dentro del campo. No podemos repetir el partido ante Colombia defendiéndonos. Va a ser un partido durísimo. Jugar en el Estadio Centenario no es para tener miedo, es para motivarse”, apuntó.

Finalmente, señaló que los charrúas han cambiado su estilo de juego desde que Diego Alonso asumió el liderazgo. “La llegada del nuevo técnico a Uruguay le ha dado la confianza y la seguridad. Ya no juegan al pelotazo. Ahora llegan con idea y eso el profesor Ricardo Gareca lo sabe”, refirió.

¿Qué canal transmite el Perú vs. Uruguay?

El encuentro entre Perú y Uruguay será transmitido por Movistar Deportes, canal 3 y 703 de la operadora de cable de Movistar. América Televisión, canal 4 de la señal abierta, también emitirá el partido. Además, puedes ver el cotejo por internet a través de la plataforma de streaming de Movistar Play.