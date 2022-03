Narración argentina ante el polémico no gol de Perú vs. Uruguay: “¿Eso no es para VAR?”

Perú perdió frente a Uruguay en el mítico estadio Centenario de Montevideo por las jornada 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca se fueron con un sabor muy amargo del coloso charrúa por un gol no convalidado por el juez brasileño Anderson Daronco en los minutos finales del compromiso.

La acción de la jugada polémica la protagonizó Miguel Trauco con un disparo desde fuera del área. El golero Sergio Rochet intentó agarrar el balón y cruzó el arco con todo el esférico; los jugadores peruanos reclamaron, pero el juez nunca se acercó al VAR para revisar la escena.

En la narración argentina, en el canal TyC Sports, los periodistas se sorprenden ante la decisión arbitral. “Trauco, va Miguel; centro de Trauco… ¿y eso?, ¿eso no es para VAR? ¡Ay, qué suspenso de Rochet! Igual tiene el chip (el árbitro), ¿no?”, fue lo que comentaron mientras seguía el encuentro.

Escucha la narración argentina sobre el Perú vs. Uruguay

Las palabras de los jugadores sobre la polémica acción

Paolo Guerrero: “Con todo respeto a la Conmebol, a los árbitros y todas las personas que pertenecen al VAR, pero esto no es justo, es inaceptable. Espero que hagan algo porque en este partido se jugaba mucho y todo el mundo lo sabe. Espero que aparezca un responsable, nos estarían quitando una clasificación a un Mundial”.

Alexander Callens: “Le dije que lo revise y me dijo que sí lo revisó. Me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado, eso es un robo. Anda al VAR, lo tienen que llamar. En un partido de esta magnitud no puede pasar esto”.