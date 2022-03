Perú vs. Uruguay: la garra será bicolor en Montevideo

Por Mariano López V.

“Son una de las mejores selecciones de Sudamérica. Sabemos la calidad de sus jugadores. Marcan la diferencia de media cancha en adelante y atrás son muy intensos”, afirmó el máximo goleador en la historia de las eliminatorias. “Estamos trabajando sobre las virtudes de Perú, que son muchas. Tienen jugadores veloces, que contragolpean bien, que aprovechan los espacios. Si dejas que manejen el balón, lo van a hacer. Es un equipo completo”, aseguró el uruguayo con más presencias en la historia de su selección. Se apellidan Suárez y Godín. Visten la ‘9′ y la ‘3′. Son leyendas sudamericanas. Lo ganaron todo, pero guardan el más profundo respeto por la ‘Bicolor’.

Es normal que sea así. Ricardo Gareca y su comprometido grupo de jugadores se han ganado ese respeto a base de esfuerzo. Han conseguido que se deje de mirar a Perú por encima del hombro. No hubo un camino corto ni fácil para llegar al lugar en el que hoy se encuentran: el quinto lugar de las eliminatorias, a falta de dos encuentros. ¡Dos pasos más! Hoy, en el mítico Centenario de Montevideo –un estadio inaugurado, justamente, entre Perú y Uruguay en el Mundial de 1930–, la ‘Blanquirroja’ debe dar el primero de los pasos rumbo a Qatar.

El ‘Tigre’ y sus soldados de siempre buscarán arrebatar la alegría uruguaya y alimentar la esperanza peruana ganando en un recinto donde la ‘sele’ solo pudo festejar en dos ocasiones por eliminatorias (2-1 en 1981 y 3-1 en el 2004). Con esos tres puntos, la escuadra nacional treparía al cuarto puesto (24 unidades), dejando quinto al elenco charrúa (22) y sin posibilidades a Colombia, aunque derroten a Bolivia y Venezuela (solo alcanzarían 23 puntos). Ojo, un empate hoy también sería un resultado positivo, siempre y cuando cerremos el proceso mundialista con un triunfo sobre Paraguay el próximo martes. En limpio: sumando de a tres en cualquiera de los dos partidos restantes, la ‘Bicolor’ se asegura, al menos, el repechaje.

¿Y cómo piensa lograrlo Gareca? El estratega paró ayer, en la última práctica previa al partido, un once que no ha arrancado ningún partido en estas eliminatorias. Igual eso no es motivo de preocupación para el comando técnico, ya que cada jugador conoce sus funciones como la palma de su mano. Las labores ofensivas estarán puestas sobre el inconfundible tridente de ataque Cueva-Carrillo -Lapadula. El delantero entrenó por tercer día consecutivo sin problemas en el tobillo derecho y quedó listo para dejar la vida ante dos ‘torres’ como Godín y Giménez, quienes conocen, de primera mano, lo complicado que es marcar a un ‘9′ peruano. Que hoy se repita.

Infografía - La República

Reacciones

Roberto Palacios, exjugador de selección

“Jugar en el Centenario, es un estadio que tiene mucha historia, ponerse en el medio de ese campo, no te imaginas la sensación que uno tiene. Perú debe tener la pelota, hacer que pasen los minutos y que Uruguay se desespere. Ellos tienen que demostrar mucho de local”.

Miguel Rebosio, exjugador de selección

“Me inclino por Zambrano y Callens (en la defensa). Lo miro desde el lado del momento, emotivo y personal de cada futbolista. Perú va a salir a proponer y tratar de perder pocos balones en su área. Los primeros 15 o 20 minutos son importantes, Perú puede ganar confianza”.

Guillermo La Rosa, exmundialista peruano