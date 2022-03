Exmundialista indignado por resultado del Perú vs. Uruguay: “Vergüenza mundial de la Corrupbol”

El Perú vs. Uruguay culminó con una polémica victoria de la Celeste. Esto debido a que casi al final del encuentro, Perú generó una jugada que ingresó en el arco charrúa; sin embargo, el árbitro no consultó al VAR y partido concluyó minutos después. Ante esto, José Luis Chilavert, exportero de Paraguay, explotó en sus redes sociales.

“Vergüenza mundial de la Corrupbol, le robaron a Perú, así matan el fútbol”, dijo el exfutbolista en su cuenta de Twitter.

Tuit de Chilavert. Foto: Twitter

Así fue el gol que no le convalidaron a la selección peruana

Alexander Callens furioso con el árbitro tras el partido

Finalizado el encuentro, el defensa del New York City se mostró muy enojado por el arbitraje. “Le dije que lo revise y me dijo que sí lo revisó. Me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado, eso es un robo. Anda al VAR, lo tienen que llamar. En un partido de esta magnitud no puede pasar esto”, señaló el defensor peruano.

Próximo partido de la selección peruana

La Blanquirroja deberá medirse ante Paraguay el próximo martes 29 de marzo en el Estadio Nacional. Los dirigidos por Ricardo Gareca tienen la obligación de ganar si quieren asegurar el repechaje continental, puesto a que Colombia y Chile están muy cerca con 20 y 19 puntos, respectivamente.

¿Cuándo juegan Perú vs. Paraguay?

La selección peruana enfrentará a Paraguay este martes 29 de marzo desde las 6.30 p.m. (hora peruana) por la última jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. Este cotejo se jugará en el Estadio Nacional de Lima y contará con la transmisión de Movistar Deportes y Latina Televisión.