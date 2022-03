Erick Osores explotó contra el VAR y el árbitro tras no validar el gol de Perú: “¡No me jo...!”

En los minutos finales del partido de Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022, Miguel Trauco lanzó un centro que se fue metiendo al arco y que el arquero Sergio Rochet sostuvo desde adentro de la portería. Sin embargo, el árbitro del compromiso no detuvo el juego para ver si el baló entró completo o no.

Debido a tal acción, hinchas, jugadores y hasta periodistas explotaron y reclamaron por la decisión. En plena transmisión del partido, el comunicador Erick Osores, quien comentaba el duelo, no guardó su enojó y exclamó: “¡La pelota está adentro! Rochet comete un error y se mete con todo y pelota. ¡No me jod***!”.

El periodista no fue el único que expresó su molestia: Carlos Zambrano dijo sobre el hecho: “Siempre la misma mier**”, mientras que Alexander Callens manifestó que lo acontecido era un “robo”.

A pesar de los reclamos, Anderson Daronco, el juez del partido, no fue a revisar al videoarbitraje, por lo que generó aún más enojo por parte de quienes presenciaban el compromiso. Finalmente, el árbitro acabó el duelo al darle la victoria por 1-0 a la selección uruguaya, que clasificó directamente a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Por otro lado, la Blanquirroja se quedó con las ganas y, aunque mantiene el puesto de repechaje, deberá ganar sí o sí el próximo choque ante Paraguay para asegurar su posición, ya que Colombia, principal perseguidor, está solo a un punto de Perú.