El dato de Uruguay jugando de local que Perú podría aprovechar para lograr la victoria

Quedan pocas horas para lo que será el Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el mítico estadio Centenario de Montevideo y los nervios comienzan a jugar para todos, puesto a que ambas naciones se juegan un cupo directo a la Copa del Mundo. A pesar de que las casas de apuesta dan por ganador a la Celeste, existe un curioso dato que podría motivar a los de Ricardo Gareca de cara a este vital cotejo.

Pasa que la Celeste, como local por las eliminatorias, ha perdido tan solo 11 veces y la Bicolor es una de las selecciones que lo logró en dos oportunidades . Solo son superados por Brasil, que logró llevarse tres triunfos en tierras charrúas. Asimismo, Argentina y Paraguay también registran dos victorias. Por lo que hay una nueva racha que Ricardo Gareca podría agregar a su extensa trayectoria con Perú.

Derrotas de Uruguay jugando de local por eliminatorias

Brasil (3)

Perú (2)

Argentina (2)

Paraguay (2)

Colombia (1)

Venezuela (1).

Alineaciones probables de Uruguay vs. Perú

Uruguay : Rochet, Araújo, Godín, Giménez, Olivera, Pellistri, Torreira, Bentancur, Valverde, Núñez y Suárez. DT: Diego Alonso.

Perú: Gallese, Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco, Peña, Yotún, Tapia, Cueva, Carrillo y Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

¿Dónde ver Uruguay vs. Perú por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Uruguay vs. Perú por internet, puedes sintonizar diversas alternativas como Movistar Play o América TV GO. En caso de que no cuentes con acceso a ninguna de ellas, infórmate desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el desarrollo al instante de este duelo.