¿No fue gol? La Conmebol liberó el vídeo del VAR del polémico tanto de Trauco

Luego de la derrota de la selección peruana por 0-1 ante Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022, la hinchada peruana terminó muy molesta por una supuesta acción que terminó en gol y no fue convalidado. Ante ello, la Conmebol liberó las imágenes del VAR, donde se muestra la acción del supuesto gol de Miguel Trauco.

En los descuentos, Perú estaba lanzado al ataque por ambas bandas. En una jugada por el sector izquierdo, Miguel Trauco trepó y sacó un centro, el cual tomó un curso distinto y fue directo a portería. El arquero Rochet trató de evitar el empate, pero la tomó dentro. A primera vista se ve que el charrúa la agarra completamente detrás de la línea. El árbitro Anderson Daronco no se dignó a revisar el VAR.

Sin embargo, la entidad máxima del fútbol sudamericano sacó las conversaciones que se sostuvo durante y después de la jugada. El árbitro principal le pregunta a su asitente “¿para vos que es Kleber?”. El asitente le contesta “gol, check, check”. Pero el VAR se entromete y dice “chequeado, no entró. No entra todo”.

Imágenes del VAR

En las imágenes no se llega a observar con claridad si el esférico no ingresó del todo. Aún quedan dudas de por qué el réferi no fue a revisar la polémica jugada.

La palabra del ‘Tigre’ Gareca

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, declaró en conferencia de prensa e indicó que tenemos que dejar atrás el duelo ante Uruguay y concentrarnos en Paraguay.