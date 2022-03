Christian Cueva tras el gol no cobrado: “Nadie me va a decir lo que yo vi”

En conferencia de prensa tras el partido, Christian Cueva se mostró preocupado por el gol no cobrado ante Uruguay y señaló que muchas veces es complicado reclamar porque los árbitros amenazan.

“Hay partidos que a veces se juega bien, se juega mal y se gana, se juega bien y se pierde. Estamos tranquilos, aunque por la jugada de gol, un poco complicados. Nadie me va a decir lo que yo vi. Vimos la jugada; para nosotros es gol. Para los jugadores es difícil hablar del arbitraje, porque tratan de alejarnos y de callarnos. No nos sentimos respaldados”, comentó.

Alexander Callens tras el gol no cobrado de Perú

Alexander Callens declaró para las cámaras de Movistar Deportes y arremetió contra el arbitraje por no revisar en el VAR una polémica jugada que pudo ser el empate de la selección peruana.

“Le dije que lo revise y me dijo que sí lo revisó. Me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado, eso es un robo. Anda al VAR, lo tienen que llamar. En un partido de esta magnitud no puede pasar esto”, señaló el defensor con gran enojo.

¿Cuándo juegan Perú vs. Paraguay?

La selección peruana enfrentará a Paraguay este martes 29 de marzo desde las 6.30 p. m. (hora peruana) por la última jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. Este cotejo se jugará en el Estadio Nacional de Lima y contará con la transmisión de Movistar Deportes y Latina Televisión.