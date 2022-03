¡Molestia total! Carlos Zambrano tras el ‘robo’ en Montevideo: “Siempre es la misma m...”

Con una una jugada polémica, Uruguay logró imponerse por 1-0 sobre la selección peruana con tanto de Giorgian de Arrascaeta. Sin embargo, en los minutos finales, Miguel Trauco remató fuerte y en las imágenes se vio que el guardameta uruguayo sostiene el balón dentro del arco. Ante ello, Carlos Zambrano reclamó y se fue molesto diciendo que “siempre es la misma m...”.

En los descuentos, Perú estaba lanzado al ataque por ambas bandas. En una jugada por el sector izquierdo, Miguel Trauco trepó y sacó un centro, pero se fue metiendo al arco. El arquero Rochet trató de evitar el empate, pero la tomó dentro. En las imágenes se ve que el charrúa la agarra completamente detrás de la línea.

Al finalizar el encuentro, todos los jugadores de la Bicolor fueron a increparle al árbitro por qué no había revisado el VAR. Sin embargo, no obtuvieron respuesta y salieron del campo de juego. En el traslado a los camerinos, un periodista de América TV le preguntó a Carlos Zambrano sobre la jugada y este respondió que “siempre es la misma m...”.

