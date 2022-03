¡El increíble gol que no le convalidaron a Perú! El balón había ingresado todo el arco...

¡El robo más grande que el Centenario! Cuando faltaban pocos minutos para que acabe el partido entre Perú vs. Uruguay, Miguel Trauco sacó un potente disparo desde fuera del área que el arquero Rochet tapó. No obstante, el portero de Uruguay había cogido el balón dentro dentro del arco, pues el esférico había traspasado la raya, pero no convalidaron el tanto.

Cuando se jugaban los minutos finanes en el segundo tiempo, el lateral del Saint Etienne envió el balón a la portería de Rochet, quien quiso coger el balón. Lo polémico llegó a continuación, pues se metió dentro del arco con el esférico en las manos .

Mira aquí la polémica jugada

Lo más polémico no fue la jugada en sí, sino lo que vino a continuación. El árbitro no solo no convalidó el gol, sino que no el VAR no entró en escena para determinar si es que era una jugada válida o no .

Los futbolistas de la selección peruana empezaron a reclamar al árbitro Anderson Daronco, quien siguió dirigiendo de lo más normal. Segundos después, pareció que había recibido un llamado por parte del VAR, mientras los jugadores incaicaos le pedían que revisen las imágenes. No obstante, decidió continuar con el juego.

Jugadores increparon al árbitro

Tras el pitazo final, todos los futbolistas de la selección peruana se acercaron al árbitro Anderson Daronco y le reclamaron el porqué no revisaron la jugada en el VAR, pues sintieron que les habían robado una gran chance de sumar puntos como visitantes.