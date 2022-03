Alexander Callens tras polémico gol no convalidado a Perú: “Nos han robado”

Perú perdió 1-0 ante Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. Tras el partido, Alexander Callens declaró para las cámaras de Movistar Deportes y arremetió contra el arbitraje por no revisar en el VAR una polémica jugada que pudo ser el empate de la selección peruana.

“Le dije que lo revise y me dijo que sí lo revisó. Me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado, eso es un robo. Anda al VAR, lo tienen que llamar. En un partido de esta magnitud no puede pasar esto” , señaló el defensor con gran enojo.

En las imágenes de la transmisión de televisión se puede apreciar que, tras el centro de Miguel Trauco, el balón ingresa en su totalidad al arco defendido por Rochet. Sin embargo, los encargados del VAR no llamaron al juez del compromiso para que pueda volver a ver esta acción.

PUEDES VER: De Arrascaeta anota ante Perú y va metiendo a Uruguay al Mundial Qatar 2022

Con este resultado, los charrúas sumaron 25 unidades y clasificaron directamente a la próxima Copa del Mundo. Por su parte, la Blanquirroja se quedó con 21 puntos y se mantiene en el quinto lugar, en zona de repechaje.

¿Cuándo juegan Perú vs. Paraguay?

La selección peruana enfrentará a Paraguay este martes 29 de marzo desde las 6.30 p. m. (hora peruana) por la última jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. Este cotejo se jugará en el Estadio Nacional de Lima y contará con la transmisión de Movistar Deportes y Latina Televisión.

Los dirigidos por Ricardo Gareca necesitan un triunfo para obtener el cupo del repechaje y no depende de otros resultados.