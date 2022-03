Partidos de hoy, jueves 24 de marzo del 2022: ¿quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

El partido del día, sin lugar a dudas, será el que protagonicen Perú y Uruguay por la jornada 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. Ambas selecciones llegan con la chance de pelear por un cupo directo a la cita mundialista que tendrá lugar entre noviembre y diciembre. La Celeste marcha cuarta, con 22 puntos; sin embargo, los dirigidos por Ricardo Gareca asechan muy cerca, con 21 puntos (quinto puesto), por lo que ambos equipos apuntan a una victoria.

Además, habrá otros cotejos importantes, como el Brasil vs. Chile y Colombia vs. Bolivia, puesto que la Roja y los cafeteros luchan por subir al cuarto o quinto lugar. No obstante, una derrota complicaría sus posibilidades de estar en Qatar. Asimismo, las eliminatorias se reinician a nivel mundial y en Europa se jugarán llaves importantes como el Italia vs. Macedonia del Norte y Portugal vs. Turquía.

Eliminatorias Qatar 2022 - Conmebol

Brasil vs. Chile

Canal: Movistar Play

Hora: 6.30 p. m.

Colombia vs. Bolivia

Canal: Movistar Play

Hora: 6.30 p. m.

Paraguay vs. Ecuador

Canal: Movistar Play

Hora: 6.30 p. m.

Uruguay vs. Perú

Canal: Movistar Deportes

Hora: 6.30 p. m.

Eliminatorias Qatar 2022 - UEFA

Gales vs. Austria

Canal: Star Plus

Hora: 2.45 p. m.

Italia vs. Macedonia del Norte

Canal: ESPN 2 y Star Plus

Hora: 2.45 p. m.

Portugal vs. Turquía

Canal: DirecTV Sports

Hora: 2.45 p. m.

Suecia vs. República Checa

Canal: DirecTV Sports

Hora: 2.45 p. m.

Eliminatorias Qatar 2022 - AFC

Australia vs. Japón

Canal: Star Plus

Hora: 4.10 a. m.

Corea del Sur vs. Irán

Canal: Star Plus

Hora: 6.00 a. m.

Líbano vs. Siria

Canal: Star Plus

Hora: 7.00 a. m.

Vietnam vs. Omán

Canal: Star Plus

Hora: 7.00 a. m.

China vs. Arabia Saudita

Canal: Star Plus

Hora: 10.00 a. m.

Irak vs. Emiratos Árabes Unidos

Canal: Star Plus

Hora: 12.00 p. m.

Eliminatorias Qatar 2022- Concacaf

Jamaica vs. El Salvador

Canal: Star Plus

Hora: 6.05 p. m.

Panamá vs. Honduras

Canal: Star Plus

Hora: 8.05 p. m.

México vs. Estados Unidos

Canal: Star Plus

Hora: 9.00 p. m.

Costa Rica vs. Canadá

Canal: Star Plus

Hora: 9.05 p. m.

Nations League - UEFA