Memes Uruguay vs Perú: imágenes más divertidas del partido por las Eliminatorias Qatar 2022

La Bicolor se enfrentó a los charrúas en el Estadio Centenario de Montevideo, y los fanáticos de la Blanquirroja aprovecharon el momento para crear diversos memes. Revisa los más divertidos. La selección peruana se enfrentó a la escuadra de Uruguay este jueves 24 de marzo. El encuentro entre Perú vs. Uruguay quedó con un marcador de 1-0 favorable para los charrúas. Este resultado se da tras una polémica: el árbitro del partido no revisó un probable gol de Perú en el VAR, una jugada que habría ayudado a nuestro combinado a empatar.

En el primer tiempo del encuentro, a los 41 minutos, el jugador Giorgian de Arrascaeta metió el primer gol en la portería peruana defendida por Pedro Gallese. Ya en el segundo tiempo, cuando se jugaban los minutos finales, el lateral del Saint Etienne centró el balón a la portería uruguaya. Si bien el balón fue cogido por el arquero, el esférico habría entrado al arco, no obstante, no fue cobrado el gol respectivo.

Memes del Perú vs. Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022