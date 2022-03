➤ [EN VIVO] Costa Rica 1-0 Canadá por las Eliminatorias Qatar 2022 de Concacaf

Ver Costa Rica vs. Canadá EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 24 de marzo por la decimosegunda fecha de la ronda final de las Eliminatorias Qatar 2022 de la Concacaf. El duelo comenzará a las 9.05 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Nacional de Costa Rica, ubicado en la ciudad de San José.

Canadá y Costa Rica se enfrentan en un duelo que puede determinar la suerte de ambas escuadras en las eliminatorias. El conjunto norteamerciano podría sellar su clasificación para Qatar 2022. Para ello debe vencer a domicilio a los ticos y esperar que haya un ganador en el cotejo que jugarán México y Estados Unidos en el Estadio Azteca.

Costa Rica, en cambio, espera sumar de a tres para no perderle la pisada a Panamá, selección que actualmente es dueña del pase al repechaje intercontinental. Una caída en casa sería casi lapidaria, pues si bien luego deberá visitar a El Salvador, cerrará el proceso clasificatorio de local ante Estados Unidos.

Costa Rica vs. Canadá: ficha del partido

Eliminatorias Qatar 2022 - Concacaf Costa Rica vs. Canadá ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 24 de marzo de 2022 ¿A qué hora? 9.05 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Nacional de Costa Rica ¿Dónde lo transmiten? Teletica Canal 7, ESPN y Star+

¿A qué hora juegan Costa Rica vs. Canadá?

Perú: 9.05 p. m.

Colombia: 9.05 p. m.

Ecuador: 9.05 p. m.

Estados Unidos: 9.05 p. m. (ET) / 6.05 p. m. (PT)

México: 9.05 p. m.

Costa Rica: 8.05 p. m.

Bolivia: 10.05 p. m.

Paraguay: 10.05 p. m.

Venezuela: 10.05 p. m.

Chile: 10.05 p. m.

Brasil: 11.05 p. m.

Argentina: 11.05 p. m.

Uruguay: 11.05 p. m.

Costa Rica vs. Canadá: canales de transmisión

Perú: ESPN Sur, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur, ESPN Sur, ESPN Andina

Estados Unidos: TUDN App, ESPN2, SiriusXM FC, TUDN.com, UniMás, TUDN USA, Univision NOW

México: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Costa Rica: Teletica Radio, ESPN2 Norte, Teletica Canal 7, Repretel Canal 6, TD +, Teletica En Vivo, ESPN Play Norte, Repretel En Vivo

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur, ESPN Sur

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur, ESPN3 Sur

Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN Andina, ESPN3 Sur

Chile: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: Fox Sports Web, Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil

Argentina: ESPN Sur, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Uruguay: ESPN3 Sur, ESPN Sur, ESPN Play Sur.

¿Dónde ver Costa Rica vs. Canadá por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Costa Rica vs. Canadá POR INTERNET, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Costa Rica vs. Canadá: posibles alineaciones

Costa Rica : K. Navas; B. Oviedo., F. Calvo, J. Vargas, K. Watson, J. Valverde; G. Torres, C. Borges, Y. Tejeda, A. Martínez; J. Campbell.

: K. Navas; B. Oviedo., F. Calvo, J. Vargas, K. Watson, J. Valverde; G. Torres, C. Borges, Y. Tejeda, A. Martínez; J. Campbell. Canadá: M. Borjan; R. Laryea, D. Henry, S. Kennedy, S. Adekygbe; A. Hutchinson, S. Eustáquio, L. Millar; J. Hoilett, J. David, J. Osorio.

Costa Rica vs. Canadá: últimos enfrentamientos

Eliminatorias Qatar 2022 | Canadá 1-0 Costa Rica

Copa Oro 2021 | Costa Rica 0-2 Canadá

Copa Oro 2017 | Costa Rica 1-1 Canadá

Copa Oro 2015 | Canadá 0-0 Costa Rica

Amistoso 2013 | Canadá 0-1 Costa Rica

¿Dónde juegan Costa Rica vs. Canadá?

El escenario del duelo Costa Rica vs. Canadá se jugará en el Estadio Nacional de Costa Rica. Este recinto deportivo fue inaugurado el 26 de marzo de 2011 y tiene capacidad para albergar a 35.175 espectadores.