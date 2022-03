¿Qué sucedería si la selección de Ecuador gana, empata o pierda ante Paraguay?

La selección de Ecuador enfrentará de visita a Paraguay, este jueves 24 de marzo, por la jornada 27 de las Eliminatorias Qatar 2022. El partido se jugará a las 4.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Antonio Oddone Sarubbi, en Ciudad del Este.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro debe conseguir un buen resultado para asegurar su clasificación directa rumbo al Mundial. No obstante, el ‘Tri’ puede ganar, empatar o incluso perder. En ese panorama, conoce todos los posibles escenarios aquí en la siguiente nota.

Ecuador vs. Paraguay se enfrentarán en Ciudad del Este por las Eliminatorias Qatar 2022. Composición GLR/Fabrizio Oviedo

¿Qué pasa si Ecuador le gana a Paraguay?

Ecuador llega a esta jornada con 25 puntos, tres más que Uruguay y cuatro más que la selección peruana, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla general. Si el Tri gana a Paraguay asegura la clasificación para el Mundial Qatar 2022. El resultado implica, además, que salte al tercer lugar en la clasificación general con 28 puntos a pesar de los demás resultados.

¿Qué pasa si Ecuador pierde ante Paraguay?

Si Ecuador pierde ante Paraguay, de todas formas, no pondría en peligro su tercer lugar, debido a que Uruguay no lo superaría a menos que le gane a la Blanquirroja por más de 10 goles. Esto, porque la selección dirigida por Alfaro tiene +10 y Uruguay -3. En caso sean derrotados por los guaraníes, no alteraría demasiado el panorama, ya que Perú se quedaría con sus 21 puntos, dejándole libre el camino a Qatar en la última fecha de las clasificatorias.

¿Qué pasa si Ecuador empata ante Paraguay?

Otra de las posibilidades para este partido es el empate. Paraguay es un equipo que juega a la defensiva de local, pues de local ha brillado por sacar adelante solo dos triunfos y cuatro empates. En caso empate con el conjunto del Tri, el equipo de Gustavo Alfaro habrá asegurado su presencia en el próximo Mundial Qatar 2022, ya que con 26 puntos es inalcanzable para las otras selecciones.