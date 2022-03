¿A qué hora juegan Chile vs. Brasil EN VIVO vía Chilevisión por Eliminatorias Qatar 2022?

Chile vs. Brasil EN VIVO se enfrentan este jueves 24 de marzo, en el estadio Maracaná, por la fecha 17de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro se podrá ver en territorio chileno vía Chilevisión desde las 8.30 p. m. (6.30 p. m. de Perú). Para que no te pierdas la TRANSMISIÓN ONLINE de este compromiso, ingresa a la web de La República Deportes, que te llevará los onces confirmados de cada equipo, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

En Vivo: Brasil vs. Chile por Eliminatorias Qatar 2022 23:44 Hinchas chilenos recibieron a su selección en Brasil El conjunto de Chile llegó a tierras brasileñas, donde se medirán al Scratch para definir su futuro en las eliminatorias. Decenas de seguidore recibieron a la Roja para mostrales su apoyo. 22:29 Brasil vs. Chile: posibles formaciones del partido por Eliminatorias Qatar 2022 Posible alineación de Brasil Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Ántony, Vinícius Júnior y Neymar. DT: Tite. Posible alineación de Chile Claudio Bravo; Gary Medel, Paulo Díaz, Valber Huerta; Mauricio Isla, Esteban Pavez, Gabriel Suazo, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Martín Lasarte. 21:35 Así fue la llegada de Chile a Brasil Con Arturo Vidal a la cabeza, la selección chilena llegó a tierra carioca para el decisivo compromiso por las clasificatorias. 21:28 Brasil vs. Chile: últimos enfrentamientos por eliminatorias sudamericanas Un claro dominio de la selección brasileña sobre los chilenos en las clasificatorias a una Copa del Mundo. El último registro fue por las actuales eliminatorias, cuando la Verdeamarela derrotó 1-0 a domicilio a la Roja por la fecha 8. Chile 0-1 Brasil | Eliminatorias Qatar 2022 | 02.09.2021 Brasil 3-0 Chile | Eliminatorias Rusia 2018 | 10.10.2017 Chile 2-0 Brasil | Eliminatorias Rusia 2018 | 08.10.2015 Brasil 4-2 Chile | Eliminatorias Sudafrica 2010 | 09.09.2009 Chile 0-3 Brasil | Eliminatorias Sudafrica 2010 | 07.09.2008 Brasil 5-0 Chile | Eliminatorias Alemania 2006 | 04.09.2005 Chile 1-1 Brasil | Eliminatorias Alemania 2006 | 06.06.2004 21:24 Tite probó un tridente de lujo previo al choque con Chile Según el medio brasileño Globoesporte de Brasil, Tite probó a Neymar (PSG), Vinícius Júnior (Real Madrid) y Antony (Ajax) en el ataque de la Canarinha para arrancar contra la Roja por la penúltima fecha. 20:16 Gary Medel confía en su selección: “Es importante recordar que somos una generación campeona” En su cuenta de Instagram, Gary Medel escribió: “Mañana (jueves) enfrentamos un nuevo desafío, uno que lo asumimos con toda la responsabilidad que nos toca. Pase lo que pase y, como siempre, daremos la vida en la cancha. Y, si bien hay muchísimo en juego, nada cambiará la historia que juntos hemos construido”. 20:09 Chile sueña con la histórica victoria A través de sus redes sociales, la selección chilena publicó un video emotivo para animar a sus hinchas y creer en la posible histórica victoria en Brasil. 18:55 Chile también realizó su último entrenamiento previo al partido con Brasil La selección chilena aún mantiene la ilusión de clasificar y buscará lograr una hazaña nunca antes conseguida: ganarle a Brasil de local por eliminatorias. Por ello, este miércoles, los dirigidos por Martín Lasarte realizaron su último entrenamiento antes del decisivo cotejo con Brasil. 17:43 Brasil está listo para enfrentar a Chile La selección brasileña finalizó su último entrenamiento de cara a la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas, donde recibirá a la Roja en el estadio Maracaná.

Chile vs. Brasil: ficha del partido

Partido Chile vs. Brasil ¿Cuándo juegan? Jueves 24 de marzo ¿A qué hora? 6.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Chile y Brasil) ¿Dónde? Estadio Maracaná ¿En qué canal? Chilevisión

¿A qué hora juegan Chile vs. Brasil?

En territorio chileno y brasileño, el partido Chile vs. Brasil se podrá seguir a partir de las 8.30 p. m. (6.30 p. m. en Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región:

Chile: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (viernes 25).

Una hazaña histórica es la que persigue la selección chilena en su visita a Brasil por la penúltima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. El equipo dirigido por Martín Lasarte está obligado a sumar en el estadio Maracaná para llegar todavía con chances a la fecha final, aunque al frente tendrá a una de las dos escuadras que se mantienen invictas en este proceso clasificatorio.

En la previa de la contienda, la Roja anunció que cuatro jugadores se perderán este encuentro: Ben Brereton, Erick Pulgar, Guillermo Maripán y Bryan Cortés. De todos ellos, la baja más sensible es la delantero británico-chileno, una de las piezas claves en la ofensiva.

A pesar de que la tarea de robar puntos parezca casi imposible (Chile nunca ha empatado siquiera en sus visitas a Brasil por eliminatorias), el volante Arturo Vidal, referente de la oncena sureña, está mentalizado en ‘dar el golpe’.

“Hablé con él ayer y no piensa como yo, me dijo que que viene a ganar este partido. Sabemos la mentalidad y lo que representa, contagia a todos a su alrededor”, reveló Mauricio Pinilla, exmundialista, acerca de una conversación que sostuvo con el ‘Rey’.

En el otro bando, aunque la Canarinha ya tiene un lugar asegurado en Qatar, el entrenador Tite decidió no escatimar en recursos futbolísticos para esta jornada doble. Uno de los futbolistas que convocó fue al polémico Neymar, quien recientemente ha sido señalado en Francia por su supuesto desinterés en los entrenamientos del PSG.

“Tenemos una preocupación general, pero hay cosas que son muy íntimas, dentro del vestuario, algo particular. Varios jugadores pasaron adversidades en sus clubes y otros vienen con autoestima elevada. Neymar ya está acostumbrado a jugar bajo presión”, declaró el estratega en rueda de prensa. Pese a todo, ‘Ney’ sería titular en este choque.

Por eliminatorias sudamericanas, Brasil siempre derrotó a Chile jugando como local. De hecho, la única vez que el cuadro de la Estrella Solitaria pudo anotarle goles a domicilio al Scratch fue en la derrota 4-2 del camino rumbo a Sudáfrica 2010. En todas las demás oportunidades, se fue sin poder hacerse presente en el marcador.

¿Qué canal transmite Chile vs. Brasil?

En la televisión chilena, la señal de Chilevisión será uno de los canales que emitirá el Chile vs. Brasil. Para verlo desde otros países, consulta la siguiente guía:

Argentina: TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports 2

Brasil: Canais Globo, SporTV, NOW NET e Claro

Chile: Chilevisión, TNT Sports

Colombia: Caracol Play

Ecuador: ECDF

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: GEN

Perú: Movistar Plus

Uruguay: VTV Plus

Venezuela: TLT Play

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: #Vamos.

¿Dónde ver Chile vs. Brasil por internet?

Si no quieres perderte la transmisión vía internet del Chile vs. Brasil, sintoniza la página web de Chilevisión, donde podrás disfrutar de toda la programación regular de este canal (solo en territorio chileno). En caso que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Chile vs. Brasil por Chilevisión?

Para ver el Chile vs. Brasil por medio de Chilevisión, estos son los canales que debes sintonizar, de acuerdo al operador de TV que tengas contratado.

Satélite

DirecTV: canal 151 (SD), canal 1151 (HD)

Movistar TV: canal 121 (SD), canal 811 (HD)

Claro TV: canal 55 (SD), canal 555 (HD)

Entel TV: canal 66 (HD)

TuVes HD: canal 57 (HD)

Magic TV Chile: canal 5 (HD)

Chile: canal 6 (SD).

Cable

Claro TV: canal 55 (SD), canal 555 (HD)

CMET: canal 21 (SD)

Mundo: canal 15 (SD), canal 515 (HD)

TV Red: canal 27 (SD).

¿Qué canal es Chilevisión en señal abierta?

Según la región en la que te ubiques, el duelo Chile vs. Brasil se podrá ver por los siguientes canales vía TDT y VHF:

Santiago: canal 11 (VHF) y 11.1 (TDT)

Melipilla: canal 11.1 (TDT)

Iquique: canal 4 (VHF) y 4.1 (TDT)

Arica: canal 9 (VHF) y 9.1 (TDT)

Calama: canal 2 (VHF) y 2.1 (TDT)

Antofagasta: canal 7 (VHF) y 7.1 (TDT)

Copiapó: canal 2 (VHF) y 2.1 (TDT)

La Serena-Coquimbo: canal 2 (VHF) y 2.1 (TDT)

Gran Valparaíso: canal 10 (VHF) y 10.1 (TDT)

Rancagua: canal 10 (VHF) y 10.1 (TDT)

Talca: canal 4 (VHF) y 4.1 (TDT)

Constitución: canal 5 (VHF) y 5.1 (TDT)

Gran Concepción: canal 7 (VHF) y 7.1 (TDT)

Temuco: canal 11 (VHF) y 11.1 (TDT)

Valdivia: canal 10 (VHF) y 10.1 (TDT)

Osorno: canal 7 (VHF) y 7.1 (TDT)

Puerto Montt: canal 10 (VHF) y 10.1 (TDT)

Punta Arenas: canal 7 (VHF) y 7.1 (TDT).

¿Cuál es la programación de Chilevisión?

En Chilevisión podrás ver, además del cotejo Chile vs. Brasil, programas de corte variado, como espacios de entretenimiento, series, noticieros, películas, así como las transmisiones de diferentes festivales que se celebran a lo largo del país.