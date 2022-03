Anderson Daronco: ¿cuáles han sido los otros arbitrajes polémicos del réferi brasileño?

Un escándalo. El árbitro brasileño Anderson Daronco generó muchas dudas en el partido de Perú vs. Uruguay en la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. En los últimos minutos del partido, un disparo de Trauco parecía colarse dentro del arco de los charrúas y el arquero Rochet, al intentar detener la pelota, terminó dentro del arco, lo que dejó ver que el balón habría cruzado completamente la línea. Pese a esto, el réferi se negó a revisar la jugada en el VAR.

Sin embargo, esta no es la única polémica en la que el brasileño se ha visto envuelto. A continuación, conoce todos los escándalos que se han desatado en la carrera del árbitro.

¿Otro problema con el VAR en la Copa Libertadores 2018?

Anderson Daronco fue el encargado de dirigir el partido de vuelta entre River e Independiente por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018. En dicho encuentro causó mucha suspicacia que no sancionara una falta de Javier Pinola sobre Martín Benítez dentro del área, que era penal para el Rojo, pese a haber revisado la jugada en el VAR.

Perú vs. Uruguay: envuelto en un polémico arbitraje, Perú cayó de visita contra Uruguay. Foto: EFE

Otros momentos polémicos en las Eliminatorias de Qatar 2022

Críticas por el partido Uruguay vs. Ecuador

Este no es el único desempeño cuestionable que el árbitro tuvo en un partido uruguayo. Daronco también dirigió el encuentro frente a Ecuador, que generó gran enojo en el equipo ecuatoriano por decisiones como no expulsar a Nahitan Nández tras una falta sobre Gonzalo Plata y un supuesto penal no sancionado de José María Giménez sobre Michael Estada.

Uruguay derrotó por lo mínimo a Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas. Foto: AFP

Enojo de los argentinos

En las Eliminatorias de Qatar 2022, la selección argentina empató 0-0 contra Paraguay, pero uno de los temas más sonados del encuentro fue el desempeño de Anderson Daronco, tildado por el equipo de Lionel Messi como el “permisivo”.

El réferi decidió no amonestar en varias ocasiones a los jugadores paraguayos que fueron a cortar todos los ataques del equipo albiceleste de manera constante. Con el correr de los minutos, las infracciones se fueron sumando; sin embargo, pese a ello, Daronco solo sacó dos tarjetas amarillas en todo el duelo.