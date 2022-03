➤ Bolivia vs. Colombia: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Reinaldo Rueda sobre la presencia de Luis Díaz en Colombia: “No es la solución”

Le quita presión. El mal momento de la selección colombiana en las Eliminatorias Qatar 2022 llevó a que muchos señalen al extremo Luis Díaz como el posible salvador del conjunto cafetero. A pocas horas de disputarse el partido ante Bolivia, el entrenador Reinaldo Rueda salió al frente para dejar el claro cuál es el rol del futbolista del Liverpool dentro de su equipo.

“Ayer me reuní con él. Que asuma que es parte de la selección, pero no es la solución, no debe cargar con esa mochila, es un referente. Pasa por un gran momento, su paso por Porto y selección le han permitido llegar a donde está. La responsabilidad debe ser compartida, somos todos, es una colectividad”, manifestó el técnico en conferencia de prensa.