¿Cómo ver Brasil vs. Chile por TNT Sports? Partido por la fecha 17 de Eliminatorias Qatar 2022

Ver Brasil vs. Chile EN VIVO y DIRECTO este jueves 24 de marzo por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo comenzará a las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 (hora chilena y brasileña). El duelo se disputará en el Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

El partido tendrá una transmisión por TNT Sports y TNT Sports HD. También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias de las eliminatorias sudamericanas.

En Vivo: Brasil vs. Chile por Eliminatorias Qatar 2022 18:55 Chile también realizó su último entrenamiento previo al partido con Brasil La selección chilena aún mantiene la ilusión de clasificar y buscará lograr una hazaña nunca antes conseguida: ganarle a Brasil de local por eliminatorias. Por ello, este miércoles, los dirigidos por Martín Lasarte realizaron su último entrenamiento antes del decisivo cotejo con Brasil. 17:43 Brasil está listo para enfrentar a Chile La selección brasileña finalizó su último entrenamiento de cara a la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas, donde recibirá a la Roja en el estadio Maracaná.

Brasil vs. Chile: historial de 10 últimos partidos

Brasil vs. Chile: previa

La Canarinha, con Neymar, recibirá a la Roja por la penúltima fecha de las clasificatorias en el Estadio Maracaná. La selección brasileña llega tranquila al encuentro, ya que es puntero de la tabla, con 39 puntos, y ya está clasificado al certamen mundialista.

Por otro lado, la selección chilena, con 19 puntos, tiene la urgencia de sumar una victoria para acechar el lugar de repechaje donde se ubica Perú, con 21 puntos. Sin embargo, la tarea será más complicada, debido a que este miércoles se confirmaron las sensibles bajas de Erick Pulgar, Ben Brereton, Brayan Cortés, Guillermo Maripán y Luis Jiménez.

Brasil vs. Chile: ficha del partido

Partido Brasil vs. Chile ¿Cuándo juegan? Jueves 24 de marzo ¿A qué hora? 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 (hora chilena y brasileña) ¿Dónde? Estadio Maracaná ¿En qué canal? TNT Sports

Brasil vs. Chile: posibles alineaciones

Chile: Claudio Bravo, Gary Medel, Paulo Díaz, Valber Huerta, Mauricio Isla, Esteban Pavez, Gabriel Suazo, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Martín Lasarte.

Brasil: Álisson Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Ántony, Vinicius Júnior y Neymar. DT: Tite.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Chile por las clasificatorias sudamericanas?

Brasil vs. Chile se verán las caras por las eliminatorias de Qatar 2022 desde las 6.30 p. m. en las instalaciones del Estadio Maracaná este jueves 24 de marzo. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 6.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 7.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite Brasil vs. Chile?

En territorio chileno, la televisación del Brasil vs. Chile irá por cuenta de los canales TNT Sports y TNT Sports HD, señales que tienen los derechos de las clasificatorias.

¿Dónde ver Brasil vs. Chile por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Brasil vs. Chile por internet, sintoniza la señal del Estadio TNT Sports, servicio de streaming de la cadena TNT Sports. En caso no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Brasil vs. Chile vía TNT Sports?

Según el operador de TV paga que tengas contratado, estos son los canales que deberás sintonizar para ver el Chile vs. Brasil:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD).

¿Cuánto cuesta la suscripción a Estadio TNT Sports?

Si deseas suscribirte a Estadio TNT Sports para ver el Brasil vs. Chile, ten en cuenta que la tarifa mensual por este servicio es de 10.990 pesos chilenos. Fuera de Chile, el costo asciende a los 17 dólares por el mismo periodo de tiempo.