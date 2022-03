Gustavo Cherquis defiende a la selección peruana y discute con colegas de DirecTV Sports

La expectativa por el partido Perú vs. Uruguay tiene en vilo no solo a los hinchas de la selección peruana, sino también a comunicadores del extranjero, como Gustavo Cherquis. En su programa “Fútbol total”, de la cadena DirecTV Sports, el periodista deportivo sostuvo un acalorado debate con sus compañeros, quienes consideraron que el equipo de Ricardo Gareca no tenía chances ante la Celeste.

“No estoy de acuerdo con lo que dicen. Siguen subestimando a Perú”, manifestó el argentino en respuesta a sus colegas. Ante la insistencia de Luis Restrepo, Cherquis le recordó la ubicación de la Bicolor en la tabla de posiciones: “Mira la tabla. Ahí están los tres puntos que Perú alcanzó contra Colombia”.

Aunque no se animó a dar un resultado, el presentador de TV dejó en claro su entusiasmo por la Blanquirroja al sostener que al menos podría empatar frente a la Celeste. “Yo les quiero decir que se queden tranquilos: se suma en Montevideo y en casa con Paraguay. Van a estar en el Mundial”, agregó.

Esta no es la primera vez que el conocido periodista expresa su simpatía por Perú. Ya en el anterior proceso clasificatorio, así como en las ediciones 2019 y 2021 de la Copa América, lanzó numerosos comentarios a favor del combinado incaico.

Selección peruana entrenó en Montevideo

Este miércoles, un día después de su llegada a suelo charrúa, Ricardo Gareca y sus convocados realizaron su primera práctica en la cancha del estadio Gran Parque Central, del Club Nacional. Tras esta jornada de trabajo, el equipo se mantendrá concentrado hasta el momento del duelo frente a Uruguay, este jueves 24 de marzo.