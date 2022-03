Eliminatorias Qatar 2022: últimas noticias en la previa de la penúltima fecha

Las Eliminatorias Qatar 2022 se acercan a la recta final. Seis selecciones todavía con posibilidades matemáticas de clasificar al Mundial se disputarán los últimos dos cupos y medio disponibles para acompañar a Brasil y Argentina como representantes de la Conmebol, por lo cual vienen ultimando su preparación de cara a esta decisiva ronda de enfrentamientos.

En Vivo: Últimas noticias Eliminatorias Qatar 2022 08:49 Uruguay recibe a Fabricio Díaz El mediocampista del Liverpool de Uruguay, quien fue citado tras la baja por COVID-19 de Matías Vecino, recibió el 'cariño' de sus compañeros en los entrenamientos. 😂 ¡𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹!#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/C4mP3KsZQC — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 23, 2022

El duelo que se llevará la mayor atención será el Uruguay vs. Perú, choque entre el cuarto y quinto de la tabla de posiciones, respectivamente. El ganador asegurará al menos la plaza de repechaje, mientras que el perdedor todavía tendría opciones, aunque sus perseguidores verían aumentadas las chances de sobrepasarlo.

Un empate en el Paraguay vs. Ecuador, por su parte, certificará el regreso de la Tri a una cita mundialista, mientras que en el Colombia vs. Bolivia el local buscará aferrarse a una de sus últimas opciones, en tanto que la Verde necesitará dar el golpe, pero también esperar otros resultados, para seguir con vida.

El Brasil vs. Chile será vital para la Roja, que tratará de robar al menos un punto de su visita mientras aguarda el desenlace en Montevideo. Por último, el Argentina vs. Venezuela, único encuentro que no se jugará al mismo tiempo que los demás, solo servirá para que la Albiceleste reafirme su invicto, o para que la Vinotinto salga del último lugar.

Las Eliminatorias Qatar 2022 podrían quedar definidas en esta fecha 17. Foto: composición AFP/EFE

¿Cuándo se juegan la fecha 17 de Eliminatorias Qatar 2022?

Cuatro de los cinco partidos en esta penúltima jornada del proceso clasificatorio se jugarán el jueves 24 de marzo. El quinto se disputará un día más tarde, el viernes 25 de marzo.

¿A qué hora se juega la fecha 17 de Eliminatorias Qatar 2022?

Por decisión de Conmebol, todos los cotejos (incluido el que se juega un día después), se llevarán a cabo en simultáneo (6.30 p. m. según la hora peruana), con la finalidad de que la jornada se desarrolle de la forma más transparente posible. Consulta la guía de horarios para todos los países de la región.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Fixture de la fecha 17 de Eliminatorias Qatar 2022

Colombia vs. Bolivia

Día: jueves 24 de marzo

Estadio: Roberto Metropolitano de Barranquilla

Paraguay vs. Ecuador

Día: jueves 24 de marzo

Estadio: Antonio Aranda Encina

Brasil vs. Chile

Día: jueves 24 de marzo

Estadio: Maracaná

Uruguay vs. Perú

Día: jueves 24 de marzo

Estadio: Centenario de Montevideo

Argentina vs. Venezuela

Día: viernes 25 de marzo

Estadio: La Bombonera.

Tabla de posiciones Eliminatorias Qatar 2022

A falta de dos jornadas para el cierre de las eliminatorias, así marcha la tabla de posiciones: