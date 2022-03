Tabla de posiciones Eliminatorias Qatar 2022: revisa cómo están las selecciones

En una semana se conocerán a los países sudamericanos que representarán a nuestro continente en el próximo mundial. De momento, Brasil y Argentina consiguieron su boleto, mientras que otras cinco selecciones aún luchan por un puesto, entre ellas Perú. En esta nota te, mostraremos cómo está la tabla de posiciones previo al inicio de la jornada 17 de las Eliminatorias Qatar 2022.

La penúltima fecha nos traerá cinco emocionantes encuentros, de los cuales cuatro se jugarán en simultáneo. Este jueves 24 de marzo se llevarán a cabo el Uruguay vs. Perú, Brasil vs. Chile, Colombia vs. Bolivia y Paraguay vs. Ecuador, mientras que el viernes 25 se disputará el Argentina vs. Venezuela.

Tabla de posiciones Eliminatorias Qatar 2022

Uruguay vs. Perú

Duelo a muerte. La selección charrúa se ubica en la quinta casilla con 22 puntos, mientras que los peruanos marchan en la cuarta con 21 unidades. Si los orientales sacan los tres puntos, estarán clasificados matemáticamente; si los incaicos hacen lo propio, asegurían como mínimo el quinto lugar de la tabla, es decir el repechaje.

Brasil vs. Chile

Los sureños van por los tres puntos sí o sí. Necesitan una victoria con caracter de urgencia para seguir soñando con Qatar, pues están en la sexta posición con 19 puntos. Por otro lado, Brasil está asegurada y buscará seguir invicto en el torneo.

Colombia vs. Bolivia

Los colombianos se encuentran en una posición complicada, sétimos con 17 unidades. Deberán sacar los tres puntos ante los bolivianos, que prácticamente están eliminados y esperar algunos resultados favorables para seguir soñando con Qatar 2022.

Paraguay vs. Ecuador

La selección de Gustavo Alfaro necesita una victoria para poder sellar su nombre el próximo mundia. La Tricolor marcha en la tercera casilla con 25 puntos; su rival de turno marcha en la novena casilla con apenas 13 unidades.

Argentina vs. Venezuela

Finalmente la ‘Scaloneta’ buscará cerrar la clasificación con su tercera victoria al hilo para mantener su invicto. Venezuela, por su parte, ya está totalmente eliminada.