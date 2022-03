Eliminatorias europeas Qatar 2022: hora y canales para ver el repechaje rumbo al Mundial

Mientras Sudamérica se alista para la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, Europa también se apresta a definir a los clasificados al Mundial a través del repechaje. Esta semana, ocho de las once selecciones que todavía pelean por un cupo se medirán en pos de asegurar un lugar en la final de esta revalidación continental.

Portugal, con su estrella Cristiano Ronaldo al frente, recibirá en Porto a la siempre complicada Turquía. El elenco luso dejó escapar el pase directo de forma increíble en la última jornada de la fase de grupos, por lo cual ahora está obligado a ganar si no quiere despedirse del sueño de llegar a Qatar.

Otro duelo llamativo será el Italia vs. Macedonia del Norte. La Azzurri, vigente campeona de Europa, se medirá a una de las revelaciones del proceso con la consigna de no repetir lo que ocurrió en el camino para Rusia 2018, donde quedó fuera tras caer en esta instancia ante Suecia.

Estrellas como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale o Robert Lewandowski buscarán su clasificación a Qatar 2022. Foto: composición de AFP/EFE

Los otros dos cruces son el Gales vs. Austria y Suecia vs. República Checa. El Escocia vs. Ucrania fue pospuesto debido a la situación que atraviesa el país eslavo, mientras que el Polonia vs. Rusia se resolvió directamente a favor del combinado polaco tras la sanción de la UEFA a la nación euroasiática.

Programación repechaje europeo para Qatar 2022

Todos las llaves de estas semifinales se jugarán el mismo día (jueves 24 de marzo) y en simultáneo (2.45 p. m. según la hora peruana), a un solo partido.

Portugal vs. Turquía

Canal: DirecTV Sports (Latinoamérica), Sky Sports 535/1535 (México), Cuatro, Mitele Plus (España)

Estadio: Do Dragao.

Italia vs. Macedonia del Norte

Canal: ESPN, ESPN 2 y Star Plus (Latinoamérica), Sky Sports 534/1534 (México), RTVE.es, TDP, fuboTV (España).

Estadio: Antonio Renzo Barbera.

Gales vs. Austria

Canal: ESPN 4, Star Plus (Latinoamérica), Sky Sports 537/1537 (México)

Estadio: Cardiff City.

Suecia vs. República Checa