Conmebol comete un grosero error con Gonzalo Plata, quien tuvo un accidente automovilístico

Mal paso. A un día de jugarse la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la Conmebol subió una instantánea a sus redes sociales para calentar las previas de los partidos de Perú, Chile, Colombia, Uruguay y Ecuador, todos ellos en la disputa por los dos cupos de pase directo y de repechaje para la Copa del Mundo.

No obstante, tras compartir el post en sus redes sociales, el ente deportivo tuvo que borrar el contenido debido a que había cometido un terrible desatino. En la imagen publicada se podía observar a cinco jugadores representando cada uno a su escuadra.

Al volante iba Gonzalo Plata, extremo ecuatoriano y una de las máximas figuras de la Tricolor; como copiloto, y con un mapa de Qatar en las manos, estaba Diego Godín, capitán de la selección de Uruguay. Atrás, pero en la parte del medio, se encontraba el atacante ítalo-peruano Gianluca Lapadula, mirando fijamente al defensa charrúa; mientras que a sus costados estaban Arturo Vidal y James Rodríguez, desconcertados.

Publicación borrada por Conmebol. Foto: Twitter Conmebol

La fotografía, hasta cierto punto cómica, significó un traspié de la organización al posicionar como conductor del vehículo a Gonzalo Plata, quien en diciembre del año pasado protagonizó un lamentable accidente automovilístico en la ciudad de Valladolid que dejó dos heridos, el conductor de un taxi y una pasajera.

El choque se produjo debido al exceso de velocidad del seleccionado de Ecuador, quien también dio positivo a la prueba de alcoholemia.

Aunque la intención de la Conmebol no haya sido la de generar polémica, la organización decidió eliminar el post y, hasta el momento, no lo ha vuelto a publicar con alguna modificación.

Fecha 17 de Eliminatorias Qatar 2022

Este jueves 24 de marzo se disputarán 4 de los 5 partidos por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Las selecciones del continente se enfrentarán a la misma hora, 6.30 p. m. (hora peruana), en los duelos clasificatorios de: Chile vs. Brasil, Perú vs. Uruguay, Ecuador vs. Paraguay y Colombia vs. Bolivia. El Argentina vs. Venezuela se celebrará el viernes en el mismo horario.