Reinaldo Rueda sobre la presencia de Luis Díaz en Colombia: “No es la solución”

Le quita presión. El mal momento de la selección colombiana en las Eliminatorias Qatar 2022 llevó a que muchos señalen al extremo Luis Díaz como el posible salvador del conjunto cafetero. A pocas horas de disputarse el partido ante Bolivia, el entrenador Reinaldo Rueda salió al frente para dejar el claro cuál es el rol del futbolista del Liverpool dentro de su equipo.

“Ayer me reuní con él. Que asuma que es parte de la selección, pero no es la solución, no debe cargar con esa mochila, es un referente. Pasa por un gran momento, su paso por Porto y selección le han permitido llegar a donde está. La responsabilidad debe ser compartida, somos todos, es una colectividad”, manifestó el técnico en conferencia de prensa.

El colombiano Luis Díaz anotó dos goles desde su arribo al Liverpool. Foto: EFE

Si bien el estratega resaltó el buen presente que atraviesa el jugador de 25 años bajo las órdenes de Jürgen Kloop, enfatizó que su aporte debe verse reflejado en la producción colectiva de sus dirigidos.

“Ha aumentado su libreto en las escasas semanas en el Liverpool. Quiero que asuma con toda responsabilidad este reto. A pesar de haber crecido y haberse vuelto una figura, quizás algunos árbitros no lo protegen después de Copa América. Sin embargo, debe saber que es clave compartir en la construcción y fiscalización de las jugadas”, agregó.

Cabe resaltar que muchas de las críticas se sustentan en el bajo nivel del elenco cafetero en el certamen continental. En sus últimas siete presentaciones solo lograron cuatro puntos y se ubican en la séptima posición del torneo con 17 unidades ; además, llevan un registro de siete partidos consecutivos sin anotar goles.

¿Cuándo juega Colombia vs. Bolivia?

El partido Colombia vs. Bolivia tendrá lugar este jueves 24 de marzo, en Barranquilla, por la Fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol.

¿A qué hora juega Colombia vs. Bolivia?

Colombia: 6.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 5.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de Colombia vs. Bolivia?

El duelo entre Colombia vs. Bolivia será TRANSMITIDO EN DIRECTO por el canal Caracol Televisión y Caracol Play vía STREAMING ONLINE. Asimismo, podrás seguirlo en territorio peruano a través de la señal de Gol Perú.