Thiago Silva: “Sabemos minimizar las provocaciones de los chilenos”

Brasil enfrentará a Chile este jueves 24 de marzo a las 6.30 p.m. (hora peruana) por la penúltima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. Previo al duelo, Thiago Silva brindó una conferencia de prensa y señaló que no deben caer en las provocaciones de los mapochinos.

“Sabemos que la rivalidad con Chile ha crecido en los últimos años. Sabemos lo que intentan hacer durante el partido y sabemos lo que tenemos que hacer para minimizar estas provocaciones de los chilenos, para hacer nuestro trabajo y jugar al fútbol” , indicó.

“Tite ya es consciente de ello. Tenemos muy buena preparación, en cuanto a estar concentrados en el juego y evitar este tipo de situaciones”, agregó el futbolista del Chelsea de Inglaterra.

Paquetá defendió a Neymar

En la misma rueda de prensa, Lucas Paquetá aprovechó para respaldar a Neymar ante los rumores que señalan que llegó en estado de ebriedad a un entrenamiento del PSG. “Es una falta de respeto hablar, transmitir una información que no es cierta. Obviamente no tengo comentario, pero no creo que sea cierto. La gente habla demasiado, termina afectándonos un poco de alguna manera, es difícil filtrarlo todo”, indicó.

“Neymar, ante todo, es una gran persona, un gran profesional, que tiene un talento increíble y es sin duda el mejor jugador de la selección brasileña. Tenerlo con nosotros es un privilegio. Cuando tengo a Neymar a mi lado, me siento mucho más fuerte, al igual que mis compañeros. Y él también siente lo mismo cuando está en la selección, estamos más motivados”, agregó el volante.