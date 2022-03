[En Vivo] Deportivo Cali vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Deportivo Cali vs. Atlético Nacional | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2022 hoy lunes 21 de marzo. El duelo iniciará a las 6.10 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Win Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional: posibles alineaciones

Deportivo Cali: De Amores; Gutiérrez, Burdisso, Marsiglia, Velasco; Congo, Balanta; Vásquez, Ortega, González; Vuletich.

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional: ficha del partido

Liga BetPlay 2022 Deportivo Cali vs. Atlético Nacional ¿Cuándo juegan? HOY, lunes 21 de marzo ¿A qué hora juegan? 6.10 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Deportivo Cali ¿En qué canal ver? Win Sports

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Atlético Nacional?

En Colombia, el Deportivo Cali vs. Atlético Nacional se iniciará a las 6.10 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la guía de horarios para otros países.

Colombia: 6.10 p. m.

Ecuador: 6.10 p. m.

Perú: 6.10 p. m.

Bolivia: 7.10 p. m.

Venezuela: 7.10 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.10 p. m.

Argentina: 8.10 p. m.

Brasil: 8.10 p. m.

Chile: 8.10 p. m.

Paraguay: 8.10 p. m.

Uruguay: 8.10 p. m.

España: 12.10 a. m. (viernes 18).

¿Qué canal transmite Deportivo Cali vs. Atlético Nacional?

En territorio colombiano, el canal encargado de emitir el Deportivo Cali vs. Atlético Nacional será Win Sports+, el cual cuenta con los derechos para televisar los encuentros de la Liga BetPlay.

¿Dónde ver Deportivo Cali vs. Atlético Nacional por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Deportivo Cali vs. Atlético Nacional por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming de la cadena Win Sports. En caso no cuentes con acceso al mismo, también te puedes informar desde la cobertura GRATIS en la web de La República Deportes.

¿Dónde juegan Deportivo Cali vs. Atlético Nacional?

El encuentro entre Deportivo Cali vs. Atlético Nacional se disputará en el Estadio Deportivo Cali. Un partidazo tendremos esta tarde.