Andy Polo rompe su silencio y asegura que nunca agredió a su exesposa en Estados Unidos

Luego de varias semanas en las que prefirió no brindar ninguna declaración, Andy Polo finalmente decidió romper su silencio. El nuevo integrante de Universitario de Deportes (aunque todavía no ha sido presentado), se pronunció sobre la denuncia que le impuso su expareja Génesis Alarcón por agresión física mientras ambos vivían en Estados Unidos.

En entrevista con el programa Día D, el futbolista nacional aseguró que lo declarado por Alarcón es mentira, y que si no se pronunció hasta este momento, era debido al respeto que siente por sus hijos.

“ Callé por respeto a mis hijos. He salido a hablar por mi familia, mi madre, que sufre mucho. Que la gente no vea, pero a uno le choca bastante también” , empezó declarando Polo, quien añadió que fue su exesposa quien empezó la discusión y que no podía moverse debido a una lesión que sufrió con el Portland Timbers.

“Yo llegaba de ponerme mi segunda dosis de COVID-19 y nos sentamos frente a frente. Ella lo que hace es agarrar mi celular y escondió el suyo para grabar el audio. ¿Qué celular yo le voy a quitar a ella? Yo con lo único que podía movilizarme era con dos muletas y lo que hice fue agarrarle la mano y quitarle mi celular”, añadió.

Andy Polo siguió hablando y aseguró que en ningún momento agredió a Génesis: “ Es absolutamente falso. Nunca ocurrió. No (la he golpeado), no soy un agresor, y a mis hijos tampoco ”, puntualizó.

También negó infidelidad

El exseleccionado peruano aprovechó la entrevista también para referirse a las acusaciones por presuntamente haber cometido infidelidad hasta con seis mujeres, y haber iniciado una relación amorosa con Vida Carrillo mientras estaba casado con Génesis.

“Ya no teníamos una relación y ella lo sabía. Como habíamos llegado al acuerdo de que cada uno salía con otra persona, se lo íbamos a decir a la otra persona, ella lo tomó bien. Ella en varias ocasiones me ha dado la oportunidad de salir con mis hijos y mi pareja”, aseguró.

Cabe resaltar que este hecho aún se encuentra en investigación. Además, Andy Polo fue separado por el Portland Timbers y suspendido por la MLS al conocerse la denuncia en su contra por violencia. Recientemente arribó a nuestro país para jugar por Universitario de Deportes, pero de momento aún no ha sido presentado.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).