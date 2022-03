“¡Perú ya fue!”: periodista uruguayo afirma que la Bicolor no va a ganar y solo irá de paseo

A menos de cuatro días del vibrante encuentro Uruguay vs. Perú, que se disputará en el Estadio Centenario, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, algunos periodistas uruguayos ya se ven ganadores del duelo. La escuadra charrúa tiene la gran oportunidad de obtener su clasificación directa a la Copa del Mundo si derrota a la Bicolor.

En la última fecha doble, los dirigidos por Diego Alonso sumaron seis puntos ante Paraguay y Venezuela, con esos resultados treparon hasta la cuarta posición con 22 unidades. Por su parte, la selección peruana sacó una victoria histórica en Barranquilla ante Colombia y un amargo empate contra Ecuador. Los de Gareca se posicionan en el quinto lugar (zona de repechaje) con 21 puntos.

En el programa uruguayo de Radio Fénix, un periodista indicó que la Celeste saldrá victoriosa ante la Blanquirroja. “A la gente de Perú les digo, no se ilusionen porque aquí no van a ganar. Que vengan los que pagan 300 dólares, los que pidieron más entradas, pero acá, en el Estadio Centenario no van a ganar. Perú ya fue”.

“Que venga, que visiten Uruguay y participen de la fiesta, pero no van a ganar”, agregó el comunicador con mucha soberbia; mientras que su colega le pedía tener más respeto con el cuadro incaico porque solo están encima por un punto.

¿Cuándo volverá a jugar Perú en Eliminatorias?

La selección peruana se medirá ante Uruguay el 24 de marzo en el mítico Estadio Centenario. El encuentro es válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 y será transmitido por Movistar Deportes. Finalmente, los dirigidos por Ricardo Gareca cerrarán las clasificatorias de local ante Paraguay.