Perú vs. Uruguay: Giménez descarta estar lesionado y pide “cuidado” a la prensa

El defensa uruguayo José María Giménez pidió “cuidado” a la prensa en relación a comentarios sobre jugadores lesionados o que vienen jugando pocos minutos previo al Perú vs. Uruguay por Eliminatorias. El zaguero llegó este lunes 21 de marzo a Montevideo para incorporarse a la concentración de la selección de su país.

“Hay que tener un poco de cuidado cuando se habla porque se dice que los jugadores tienen lesiones o no tienen minutos. Me toco los huevos (toco madera), pero tuve una lesión sola en este año, gracias a Dios, y hay que seguir por este camino para que no vuelva a suceder. Llego bien”, señaló Giménez ante la prensa, según recoge la agencia EFE.

Medios españoles indicaron que Giménez se habría retirado del partido contra Cádiz el 11 marzo, en LaLiga, debido a una lesión que lo alejaría de las canchas por tres semanas, incluyendo el Perú vs. Uruguay. El defensa explicó que solo tuvo un “pequeño percance en diciembre, que por apurar para llegar a un partido me perdí tres”.

Perú y Uruguay empataron 1-1 en la primera rueda de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: composición EFE-Luis Jiménez

José María Giménez jugó completo el último partido del Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano el sábado 19 de marzo. Sobre el tramo final hacia Qatar 2022, el seleccionado se mostró con “la misma ilusión de siempre” y agregó que la ‘Celeste’ tiene “ganas de lograr el objetivo”. Sus dos últimos partidos serán contra rivales directos en la clasificación: Perú y Chile.

Perú vs. Uruguay: Suárez y Cavani no son titulares en sus clubes

Los delanteros referentes de la selección uruguaya Luis Suárez y Edinson Cavani no vienen siendo titulares en sus equipos Atlético de Madrid y Manchested United, respectivamente. Suárez perdió el puesto ante la dupla de Joao Félix y Antoine Griezmann, mientras que Cavani viene arrastrando una lesión que lo marginó en la Premier League y Champions.

Últimos partidos de Luis Suárez

Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano (19-03): entró al minuto 64

Atlético de Madrid vs. Mancester United (15-03): no entró

Atlético de Madrid vs. Cádiz (11-03): entró al minuto 60

Atlético de Madrid vs. Betis (6-03): entró al minuto 83

Atlético de Madrid vs. Celta (26-2): entró al minuto 72.

Últimos partidos de Edinson Cavani