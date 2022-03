Partidos de hoy, lunes 21 de marzo del 2022: ¿quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Liga 1 2022) así como de otras ligas de Sudamérica (Copa de la Liga Profesional Argentina, Liga BetPlay y Liga Pro de Ecuador) para que no te pierdas el resultado de tu equipo favorito.

Este lunes se completa la jornada 7 del Torneo Apertura en el campeonato peruano con el desarrollo de los encuentros UTC vs. Sport Huancayo y Universidad San Martín vs. Carlos A. Mannucci.

En Argentina, la fecha de clásicos incluirá los duelos entre Defensa y Justicia vs. Arsenal y Argentinos Juniors vs. Vélez Sarsfield. Mientras tanto, el cotejo Emelec vs. Delfín, por la Serie A de Ecuador, se diputará tras haber sido suspendido por la lluvia en Guayaquil que inundó el estadio George Capwell.

El fútbol colombiano también tendrá acción con los choques Jaguares vs. Unión Magdalena, Deportivo Cali vs. Atlético Nacional e Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga.

Liga 1 2022 - Perú

UTC vs. Sport Huancayo

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Gol Perú

Universidad San Martín vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Gol Perú.

Copa de la Liga Profesional - Argentina

Defensa y Justicia vs. Arsenal

Hora: 5.15 p. m.

Canal: TNT Sports

Argentinos Juniors vs. Vélez Sarafield

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Fox Sports Premium.

LigaPro - Ecuador

Emelec vs. Delfín

Hora: 12.00 p. m.

Canal: GolTV

Deportivo Cuenca vs. U. Católica

Hora: 7.00 p. m.

Canal: GolTV.

Liga BetPlay - Colombia