➤ UTC vs. Sport Huancayo: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy por la Liga 1 2022?

UTC vs. Sport Huancayo EN VIVO se enfrentan por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 en el Estadio Héroes de San Ramón desde las 3.30 p. m. (hora de Perú) . El encuentro será televisado por GolPerú.

Para que no te pierdas este duelo y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión ONLINE GRATIS por internet en La República Deportes. Acá encontrarás canal de tv, alineaciones, pronóstico, minuto a minuto e incidencias del cotejo.

UTC vs. Sport Huancayo: ficha del partido

Liga 1 2022 UTC vs. Sport Huancayo ¿Cuándo juegan? HOY lunes 21 de marzo ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde? Estadio Héroes de San Ramón ¿Canal? GolPerú.

¿Cómo llega UTC?

UTC descansó el anterior fin de semana. Su último resultado fue un triunfo por 3-1 ante Melgar, el cual sirvió para salir de los últimos lugares de la Liga 1 2022.

Ahora, el equipo de Franco Navarro quiere mantener su buena racha y comenzar a escalar posiciones para llegar a los primeros lugares de la tabla.

¿Cómo llega Sport Huancayo?

Sport Huancayo llega a esta jornada luego de haber caído por la mínima diferencia ante ADT. El equipo de Carlos Desio irá con el objetivo puesto en el triunfo ante los cajamarquinos para llegar a los 15 puntos y no perder el paso en su lucha por el primer lugar de la Liga 1 2022.

¿A qué hora juega UTC vs. Sport Huancayo?

El encuentro entre UTC vs. Sport Huancayo se jugará a partir de las 3.30 p. m. (hora de Perú) .

¿Qué canal transmite UTC vs. Sport Huancayo?

La señal encargada de televisar el encuentro UTC vs. Sport Huancayo será GolPerú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es GolPerú?

Si no quieres perderte el choque UTC vs. Sport Huancayo, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de GolPerú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

Últimos partidos entre UTC vs. Sport Huancayo

