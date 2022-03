Chile depende de Perú: el resultado que podría dejarlo fuera del Mundial Qatar 2022

Quedan solo dos fechas para saber qué selecciones irán al próximo Mundial y por lo pronto, este jueves 24 de marzo se llevarán a cabo cuatro partidos decisivos como parte de la jornada 17: Brasil vs. Chile, Uruguay vs. Perú, Colombia vs. Bolivia y Ecuador vs. Paraguay. Si bien todos son importantes, el duelo entre la Celeste y la Blanquirroja podría definir el futuro de la Roja y los cafeteros.

En esta nota te explicaremos los resultados que necesitan Chile y Colombia para seguir soñando con Qatar 2022, pues de momento se encuentran fuera de los puestos de clasificación. La Roja marcha en la sexta casilla con 19 unidades y los cafeteros tienen 17, a 2 y 4 puntos de Perú, respectivamente .

Chile depende de Perú

Para empezar, Chile deberá sacar los tres puntos ante Brasil, de lo contrario, podría quedarse fuera de Qatar 2022 . Basado en este panorama, los dirigidos por Martín Lasarte deberán esperar que la Blanquirroja saque los tres puntos ante Uruguay en el Centenario de Montevideo, con lo que Perú pasaría a la cuarta posición y la Roja ocuparía el quinto por diferencia de goles.

Uno de los resultados que no le conviene a Chile, además que los orientales salgan victoriosos, es el empate, pues los de Diego Alonso seguirían ocupando el cuarto lugar y Perú, el quinto con 23 y 22 puntos, respectivamente, mientras que la Roja se quedaría en 21.

Cabe resaltar que en la última fecha Chile enfrentará a Uruguay, por lo que el objetivo principal es quitarle la plaza a los orientales que son rivales directos.

Posición País Puntaje 4 Perú 24 5 Chile 22 6 Uruguay 22 7 Colombia 17

Colombia depende de Uruguay

Por otro lado, Colombia también deberá tener los ojos puestos en Montevideo y en Río de Janeiro, pero primero deberá ganarle Bolivia en Barranquilla .

De sumar tres puntos ante los altiplanos, dirigidos por Reinaldo Rueda pasarán a 20 puntos y deberán esperar que Uruguay haga lo propio con Perú y Brasil con Chile, respectivamente.

Con esto, se pondrían a solo un punto de la Bicolor y aspirarían a quedarse con el quinto lugar, es decir, tomar el repechaje. Demás está decir que en la última fecha apostarán por un triunfo de Paraguay sobre Perú y de Uruguay sobre Chile para asegurar su presencia.

Posición País Puntaje 4 Uruguay 25 5 Perú 21 6 Colombia 20 7 Chile 19

