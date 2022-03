Eliminatorias Qatar 2022 EN VIVO: programación, hora y canales de TV para ver la fecha 17

Se define todo. La Copa del Mundo está más cerca y en pocas semanas se conocerán los equipos clasificados de las Eliminatorias Qatar 2022. Con cinco selecciones peleando por tres plazas (dos directas y una al repechaje), el tramo final del certamen continental presenta varios cotejos atractivos.

En el caso de la selección peruana, los dirigidos por Ricardo Gareca se ubican en zona de repesca con 21 unidades y tendrán un duelo directo ante Uruguay en Montevideo (cuarto lugar con 22 puntos). La Blanquirroja llega a este compromiso con una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota.

Por otra parte, Chile necesita un épico triunfo en Brasil para llegar con más chances a la última fecha, mientras que Colombia buscará una victoria ante Bolivia y luego tendrá que esperar algunos resultados.

Eliminatorias Qatar 2022 - programación y horarios de la fecha 17

Para el territorio peruano, la jornada 17 iniciará el jueves 24 de marzo a las 6.30 p. m. Cabe resaltar que la FIFA anunció que los equipos que mantengan chances de clasificar jugarán en simultáneo.

Partidos Fecha Hora (Perú) Estadio Colombia vs. Bolivia Jueves 24 de marzo 6.30 p. m. Metropolitano Roberto Meléndez Paraguay vs. Ecuador Jueves 24 de marzo 6.30 p. m. Antonio Aranda Encina Brasil vs. Chile Jueves 24 de marzo 6.30 p. m. Maracaná Uruguay vs. Perú Jueves 24 de marzo 6.30 p. m. Centenario de Montevideo Argentina vs. Venezuela Viernes 25 de marzo 6.30 p. m. La Bombonera

¿En qué canales ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Las clasificatorias sudamericanas serán trasmitidas por distintos canales de TV para Perú y para los demás países de la región.

Colombia vs. Bolivia: Gol Perú, Caracol TV Tigo Sports Bolivia.

Paraguay vs. Ecuador: Movistar Eventos, Tigo Sports Paraguay y El Canal del Fútbol (ECDF) .

Brasil vs. Chile: Movistar Plus, SporTV, NOW NET e Claro, Canais Globo, TNT Sports y Chilevisión.

Uruguay vs. Perú: Movistar Deportes, América TV y VTV Uruguay.

Argentina vs. Venezuela: Latina, Movistar Deportes, TV Pública, TyC Sports y TLT Venezuela.

Eliminatorias Qatar 2022 - tabla de posiciones