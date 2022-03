Arturo Vidal confía en obtener la clasificación: “Lindo desafío para hacer historia”

Con los ánimos a tope. La selección chilena es una de las cinco que todavía mantiene chances de llegar a la próxima cita mundialista. Pese a encontrarse fuera de la zona de clasificación, los dirigidos por Martín Lasarte vienen preparándose para sus cruces ante Brasil y Uruguay por la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. Uno de los últimos en sumarse a los trabajos fue el volante Arturo Vidal.

Para el experimentado futbolista el Inter de Milán, obtener el boleto a la Copa del Mundo es viable. “Son dos partidos muy duros. Lindo desafío para hacer historia de nuevo con la selección. Esperemos que sea así. Vamos a tratar de prepararnos de la mejor forma. Sí hay ilusión de ir al Mundial, por eso estamos acá”, manifestó en su llegada al país sureño.

Brasil derrotó a Chile en Santiago por la primera rueda de las Eliminatorias a Qatar 2022. Foto: AFP

Asimismo, enfatizó que todavía no conversa con sus compañeros sobre los decisivos cotejos que disputarán. “No he hablado con ninguno, solo con Alexis, porque estamos juntos. Ahora llegando vamos a empezar a conversar del partido y lo que viene”, agregó.

Por otra parte, en horas de la mañana, la prensa argentina reportó que el delantero Lautaro Martínez, compañero del ‘King’ y de Alexis Sánchez en el conjunto italiano, dio positivo a la COVID-19, lo que encendió las alarmas en el entorno de la Roja.

Hasta el momento no existe un reporte oficial, pero se espera que ambos deportistas sean sometidos a las respectivas pruebas de descarte en las próximas horas.

¿Cuándo es el partido de Chile vs. Brasil?

El duelo entre Chile vs. Brasil, así como la mayor parte de la penúltima fecha en las Eliminatorias Qatar 2022, se jugará este jueves 24 de marzo.

Hora del partido Chile vs. Brasil

Según la programación de la Conmebol, el Chile vs. Brasil se disputará en simultáneo con otros tres cotejos del proceso clasificatorio desde las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (horario chileno y brasileño).

¿Qué canal pasa el partido Chile vs. Brasil?

En la televisión peruana, el compromiso Chile vs. Brasil se podrá ver por las pantallas de Movistar Plus.

¿Dónde juegan Chile vs. Brasil?

El escenario para este enfrentamiento Chile vs. Brasil será el mítico estadio Maracaná, uno de los recintos deportivos más grandes del continente y que cuenta con una capacidad para albergar a más de 78.000 espectadores.