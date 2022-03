¡Orgullo peruano! Catalina Zariquiey y Bastian Pierce campeonan en Sudamericano de Mar de Plata

Los reyes del mar. No hay duda alguna de que Perú, en esta instancia, es una verdadera potencia del surf al contar con diversos deportistas como Sofía Mulánovich, Miguel Tudela, Lucca Mesinas y Daniela Rosas, quienes brillan en las competiciones internacionales y han traído muchas alegrías a nuestro país.

Ahora, los jóvenes surfistas peruanos Catalina Zariquiey y Bastian Pierce demuestran que el fututo en el deporte acuático está en buenas manos al coronarse campeones en el Sudamericano Juvenil que se realiza en la ciudad de Mar de Plata, Argentina.

Por el lado de Catalina Zariquiey, una de las principales cartas de Perú en el torneo, la adolescente logró adjudicarse las victorias en dos categorías femeninas: sub 14 y sub 16. Anteriormente, la joven surfista ya había cosechado triunfos en las categorías sub 12 y sub 16 en otros certámenes, e incluso, posee experiencia participando en la división mayor.

Por su parte, Bastian Pierce, quien posee el tercer puesto en el ranking nacional sub 14, hizo lo suyo en la categoría, y obtuvo la primera casilla en el torneo que se lleva a cabo en el balneario argentino.

Los otros integrantes de la delegación peruana que compiten en el Sudamericano son

Camila Sanday (campeona sub 14)

Urpi Torres (3° lugar ranking sub 18)

Antia del Solar (5° lugar ranking sub 16)

Juan Diego Rios (campeón nacional sub 18)

Mariano Maugere (subcampeón nacional sub 18)

Sean Goldszmidt (subcampeón nacional sub 16)

Alejandro Bernales (campeón nacional sub 14 y 16)

Adrián de Osma (subcampeón nacional sub 14)

Cada uno de los miembros de la delegación peruana que compite en el Sudamericano Juvenil de Mar de Plata se preparó durante dos meses en el CAR de Punta Rocas, bajo la dirección de los reconocidos entrenadores Roberto Meza y Maggo De La Rosa.