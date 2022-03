Jayo sobre al duelo de la Bicolor en Montevideo: “El equipo tiene las condiciones para ganar”

A cuatro días del vibrante encuentro Uruguay vs. Perú, que se disputará en el Estadio Centenario, por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022, Juan Jayo se refirió a cómo deberían afrontar los jugadores nacionales que están en capilla ante los charrúas. Además, indicó que es un buen momento para ganar en Montevideo después de muchos años.

El ex seleccionado peruano dijo, en Radio Ovación, que en este tipo de encuentros tienen que estar muy concentrados para lograr el objetivo. “El jugador que tiene tarjeta amarilla inconscientemente está pensando en eso, pero creo que hoy el jugador debe pensar en el primer partido porque de ganar, puedes lograr la clasificación. Si entra pensando que por ahí no se debe tirar a recuperar un balón por evitar la amarilla, no te servirá ese jugador. En estos partidos será importante que el jugador este metido al 100%” , inició.

Por otro lado, Jayo destacó el buen nivel de la Bicolor en los últimos duelos de las clasificatorias sudamericanas. “Este es un buen momento para que la selección pueda romper ese récord de no ganarle a Uruguay en Montevideo, el equipo tiene toda la capacidad y las condiciones para jugarle de igual a igual a los charrúas” , finalizó.

¿Quiénes son los jugadores que están en capilla?

Pedro Gallese

Alexander Callens

Carlos Zambrano

Luis Advíncula

Renato Tapia

Yoshimar Yotún

Wilder Cartagena

Christofer Gonzales

Gabriel Costa

André Carrillo

¿Cuándo volverá a jugar Perú en Eliminatorias?

La selección peruana se medirá ante Uruguay el 24 de marzo en el mítico Estadio Centenario. El encuentro es válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 y será transmitido por Movistar Deportes. Finalmente, los dirigidos por Ricardo Gareca cerrarán las clasificatorias de local ante Paraguay.