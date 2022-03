¿Cómo ver por Roja Directa el Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO por LaLiga Santander?

El cotejo que tendrán Real Madrid vs. Barcelona por Roja Directa representa el superclásico del fútbol español. Dicho compromiso está pactado para este domingo 20 de marzo a las 3.00 p. m. (hora peruana, 9.00 p. m. hora española) desde el estadio Santiago Bernabéu, por lo que los madridistas serán locales en esta ocasión. Se sabe que el DT merengue, Carlo Ancelotti, ha anunciado que Karim Benzema, máximo goleador de los blancos, no estará presente.

Averigua más sobre este encuentro clave, como los horarios, los canales de transmisión, las alineaciones de los equipos, además de las maneras de seguir este partido EN VIVO ONLINE y completamente gratis.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona?

En España, el clásico Barcelona vs. Real Madrid se jugará desde las 9.00 p. m. (3.00 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Barcelona?

En los países hispanohablantes de Sudamérica (excepto Bolivia y Paraguay), el Barcelona vs. Real Madrid se podrá ver por la señal de DirecTV Sports.

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: Star Plus

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar+ LaLiga, M+ LaLiga 1, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga UHD, LaLiga TV.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Real Madrid por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye el canal DirecTV Sports. En caso no cuentes con acceso al mismo, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Barcelona en Roja directa?

Para ver el superclásico por Roja Directa, debes seguir estos pasos:

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Real Madrid vs. Barcelona

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Real Madrid vs. Barcelona