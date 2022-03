Con Advíncula y Zambrano de arranque: alineaciones confirmadas del River Plate vs. Boca Juniors

Esta tarde se jugará una nueva edición del superclásico argentino, River Plate vs. Boca Juniors. El encuentro está pactado para las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora argentina) y se jugará en el estadio Monumental de Núñez. Si bien en este tipo de partidos no hay favoritos, las casas de apuestas se inclinan por el cuadro millonario, que juega de local.

A pocos minutos de iniciarse el duelo, los técnicos Marcelo Gallardo (River) y Serbastián Battaglia (Boca) ya han confirmado a sus equipos titulares para este duelo, válido por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional 2022. A continuación, te mencionamos las alineaciones:

River vs. Boca: alineaciones confirmadas

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Ezequiel Barco; Julián Álvarez.

Alineación River Plate

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández; Sebastián Villa, Aaron Molinas, Juan Ramírez; Darío Benedetto.

Alineación Boca Juniors

¿Dónde VER EN VIVO River Plate vs. Boca Juniors vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver River Plate vs. Boca Juniors ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Boca Juniors por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no logres ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.