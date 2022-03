Gallardo discute con un periodista tras la derrota ante Boca: “No te voy a dar el gusto”

Tenso momento. La derrota de River Plate ante Boca Juniors generó diversas reacciones. Si bien el conjunto millonario no jugó un mal partido, los errores en defensa terminaron por consumar la caída contra el eterno rival por la Copa de la Liga Profesional. En ese sentido, uno de los puntos más debatidos fue la acción previa al gol xeneize.

Ante la interrogante sobre si hubo una responsabilidad de Leandro González Pirez en el tanto de Sebastián Villa, el ‘Muñeco’ le cuestionó al periodista si estaba realizando una pregunta o si emitía una opinión. El comunicador insistió con las críticas relacionadas a la zona defensiva y fue interrumpido por el técnico.

“Hay que mantener la serenidad, tranquilo. A mí no me confunden estas situaciones, una derrota, un resultado adverso. Tranquilidad, serenidad. Serenidad, te pido serenidad”, fueron sus palabras en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega argentino dejó en claro que no hablaría en público sobre el desempeño de sus dirigidos. “Yo no me voy a sentar acá para hacer una crítica. Yo suelo ser muy autocrítico conmigo y mi equipo. Si me haces una critica directa de un jugador, no te voy a dar el gusto. Yo los defiendo a mis jugadores y en el error más todavía. Más cuando se pierde un partido”, sentenció.

De esta manera, la escuadra de Julián Álvarez pierde su invicto en la presenta temporada, mientras que los comandados por Sebastián Battaglia cortan una racha negativa de cinco años sin lograr triunfos en esta clase de enfrentamientos.