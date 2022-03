Pochettino tras derrota del PSG: “Es inadmisible empezar así un partido, fue una vergüenza”

PSG perdió 3-0 ante el AS Mónaco en el Estadio Luis II por la fecha 29 de la Ligue 1 2021-2022. Tras el encuentro, el técnico Mauricio Pochettino brindó una conferencia de prensa y no ocultó su molestia por la actitud que mostraron sus jugadores ante el equipo del Principado.

“Es inadmisible empezar un partido de esta manera. Después, fue una vergüenza deportiva. Ahora toca seguir adelante, superar la frustración de la Champions y pensar en dar lo mejor de nosotros teniendo espíritu competitivo” , señaló.

“La primera mitad fue inaceptable. No tuvimos espíritu de lucha. La forma en que jugamos no es aceptable. Esto no puede pasar. No podemos tener este tipo de actitud. Es inaceptable comenzar el partido de esta manera. El respeto al club y a nuestra afición es fundamental. No quiero buscar excusas. Lo importante es encontrar soluciones”, agregó el estratega argentino.

Además, indicó que el cuadro parisino ha perdido el juego colectivo durante los últimos encuentros. “Los comportamientos deben ser más colectivos que individuales. Nos hemos alejados de eso. Hay que pensar colectivamente”

¿Por qué no jugó Lionel Messi ante Mónaco?