Deportivo Municipal vs. Atlético Grau EN VIVO: ¿cuándo y dónde ver el partido por la Liga 1?

Deportivo Municipal vs. Atlético Grau se miden EN VIVO HOY, domingo 20 de marzo, desde la 1.15 p. m. por la séptima jornada de la Liga 1 Betsson 2022. El duelo entre la Academia y el cuadro piurano tendrá como escenario al Estadio Iván Elías Moreno y la transmisión estará a cargo de Gol Perú.

Asimismo, puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto, la recopilación en video de todos los goles y el resumen con el resultado final.

Deportivo Municipal vs. Atlético Grau: ficha del partido

Partido Deportivo Municipal vs. Atlético Grau Fecha Domingo 20 de marzo Hora 1.15 p. m. Canal Gol Perú Lugar Estadio Iván Elías Moreno.

¿A qué hora juegan Deportivo Municipal vs. Atlético Grau?

El enfrentamiento entre Deportivo Municipal vs. Atlético Grau empezará a partir de la 1.15 p. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmite Deportivo Municipal vs. Atlético Grau?

La señal encargada de televisar el encuentro Deportivo Municipal vs. Atlético Grau será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Deportivo Municipal vs. Atlético Grau, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En la señal de Gol Perú, además de partidos como el Deportivo Municipal vs. Atlético Grau y el resto de duelos del torneo peruano, podrás encontrar espacios de análisis, entrevistas y programas informativos acerca de lo más destacado del balompié nacional y los peruanos en el extranjero.

¿Cómo ver Deportivo Municipal vs. Atlético Grau EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Deportivo Municipal vs. Atlético Grau por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Deportivo Municipal vs. Atlético Grau: alineaciones probables

Deportivo Municipal: Diego Melián; Franco Medina, Emiliano Ciucci, Lucas Trejo, Kevin Moreno; Adrián Ascues, Leonel Solís, Kevin Peña; Jorge Bazan, Renato Espinosa, Alexis Rodríguez.

Atlético Grau: Raúl Fernández; Jeremy Rostaing, Paolo de la Haza, Daniel Franco, Roberto Céspedes; Luis Alvarez, Joel Pisano, Paulo de la Cruz, Dahwling Leudo, Ray Sandoval; Rodrigo Salinas.

Deportivo Municipal vs. Atlético Grau: últimos enfrentamientos

¿Dónde se jugará el partido Deportivo Municipal vs. Atlético Grau?

El duelo entre Deportivo Municipal vs. Atlético Grau se jugará en el Estadio Iván Elías Moreno. Dicho recinto, ubicado en Villa El Salvador, cuenta con capacidad para albergar a más de 10.000 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga 1