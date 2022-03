¿Dónde ver el partido Boca Juniors vs. River Plate por la Copa de la Liga Profesional 2022?

MIRA AQUÍ EN VIVO Boca Juniors vs. River Plate | Ambos equipos se enfrentan por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El partido iniciará a las 7.00 p. m. (hora argentina) y a las 5.00 p. m. (hora peruana)

Para que no te pierdas este duelo y los partidos de hoy, podrás ver la TRANSMISIÓN ONLINE y LIVE STREAMING a través de La República Deportes. Acá encontrarás los horarios, canales de TV, alineaciones y el minuto a minuto del superclásico del fútbol argentino.

En Vivo: Superclásico River vs. Boca EN VIVO 07:58 Boca está de fiesta En la previa del superclásico, Boca Juniors salufo al zaguero Marcos Rojo, quien hoy está de cumpleaños. El defensor argentino sería hoy titular ante River Plate y haría dupla con el peruano Carlos Zambrano en la zaga central.

Boca Juniors vs. River Plate: ficha del partido

Copa de la Liga Profesional 2022 Boca Juniors vs. River Plate ¿Cuándo juegan? HOY domingo 20 de marzo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora argentina) y a las 5.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Monumental ¿Canal? Fox Sports Premium, TNT Sports, ESPN y Star Plus.

La previa del Boca Juniors vs. River Plate

Boca Juniors y River Plate se verán las caras por primera vez en la temporada 2022 en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Los xeneizes y millonarios llegan en buen momento en cada uno de sus grupos de la Copa de la Liga Profesional. La última vez que se enfrentaron fue en octubre del 2021, fecha que terminó en victoria para los de Marcelo Gallardo.

Ahora, el equipo de Sebastián Battaglia intentará dar la sorpresa en el superclásico del fútbol argentino y acercarse al líder Estudiantes de la zona B.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. River Plate?

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Italia: 11.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. River Plate?

El Boca Juniors vs. River Plate podrá verse EN VIVO por ESPN, Fox Sports Premium y TNT Sports en el territorio argentino. Para el resto de países de Sudamérica, el superclásico del fútbol argentino podrá sintonizarse en Star Plus .

¿Cómo ver EN VIVO TNT Sports?

DirecTV: Canal 603 (SD/HD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD)

Telered: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD).

IPTV

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

¿Cómo VER Fox Sports Premium?: precios para contratar pack fútbol argentino

Si deseas ver los canales FOX Sports Premium para así poder disfrutar de toda la emoción del fútbol albiceleste, debes ingresar al portal packfutbol.com.ar para solicitar el servicio de estas señales exclusivas en Argentina.

Contratar FOX Sports Premium en DirecTV – abono mensual: US$ 665 – Prepago: US$ 189

Contratar FOX Sports Premium en Cablevisión – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Telecentro – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Supercanal – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en TeleRed – abono mensual: US$ 6

Contratar FOX Sports Premium en Dibox – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Dibox – abono mensual: US$665

Contratar FOX Sports Premium en GigaRed – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Express – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en TVCOA – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Claro TV – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Movistar TV – abono mensual: US$ 665.

¿Dónde ver Fox Sports Premium EN VIVO ONLINE GRATIS?

Antina: 200

Televisora Color: 20/62/2/117

Telecentro: 206/111/1017

DirecTV: 604/1604/4000

InTV: 6029

Cablevisión: 123/603

TeleRed: 58/128

Cabletel: 213

Cablevideo: 609

Supercanal: 131/130

Cablevisión flow: 123/603

¿Cómo ver ESPN en Argentina?

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

¿Cómo ver Boca Juniors vs. River Plate ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. River Plate por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. River Plate?

Para acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. River Plate, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones del Boca Juniors vs. River Plate

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández; Sebastián Villa, Óscar Romero o Aaron Molinas, Juan Ramírez; Luis Vázquez o Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.