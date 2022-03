River Plate vs. Boca Juniors HOY: minuto a minuto del superclásico argentino por la Copa de la Liga

HOY River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO y EN DIRECTO. Se paraliza el mundo del fútbol, pues este domingo 20 de marzo se jugará el superclásico argentino entre millonarios y xeneizes por la sétima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina 2022 desde las 5.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Monumental de Núñez. La transmisión estará a cargo de Fox Sports Premium y TNT Sports para la región argentina, mientras que Star Plus y ESPN para toda Latinoamérica.

Duelo de titanes. River Plate y Boca Juniors protagonizarán, una vez más, uno de los partidos más apasionantes del mundo fútbol. Recuerda que podrás seguir todas estas incidencias en la web de La República Deportes , donde encontrarás el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas y cómo verlo en vivo y en directo.

River Plate vs. Boca Juniors: ficha del partido

Partido River Plate vs. Boca Juniors ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de marzo ¿Dónde? Monumental ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports Premium, TNT Sports, ESPN y Star Plus

¿A qué hora es el River Plate vs. Boca Juniors?

El superclásico argentino entre River Plate vs. Boca Juniors está programado para hoy, domingo 20 de marzo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu país.

México: 4.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

¿Cómo llega River Plate?

El entrenador del River Plate, Marcelo Gallardo, anunció este viernes, a dos días del superclásico del fútbol argentino ante el Boca Juniors, que no hará modificaciones en la alineación titular y que repetirá el equipo que goleó por 4-0 al Gimnasia y Esgrima La Plata la semana pasada.

El portero Franco Armani, los defensas Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez y Milton Casco, los centrocampistas Enzo Pérez, Enzo Fernández y Nicolás de la Cruz, y los atacantes Santiago Simón, Esequiel Barco y Julián Álvarez serán titulares ante el Xeneize, según confirmó Gallardo en rueda de prensa.

River Plate, líder de la Zona A con 13 puntos junto al Defensa y Justicia y el Unión, llega al superclásico con nueve goles a favor y ninguno en contra en los últimos dos partidos (5-0 ante el Laferrere en los treintaidosavos de final de la Copa Argentina y 4-0 ante el Gimnasia y Esgrima La Plata en la Copa de la Liga).

En lo que va de 2022, el Millonario solo perdió un partido, por 1-0 ante el Unión de Santa Fe en su debut en la Copa de la Liga.

Con información de EFE.

¿En qué canal ver River Plate vs. Boca Juniors?

Argentina: Fox Sports Premium, Star+

Bolivia: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Paraguay: Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

¿Cómo llega Boca Juniors?

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, dijo este jueves, a tres días del superclásico del fútbol argentino, que el Xeneize está “a la par” de River Plate y que saldrán a “buscar” el triunfo este domingo en el Monumental de Buenos Aires.

“Estamos a la par de River. Boca tiene que salir a buscar, hacer el mejor partido y hacer lo que hacemos siempre. No tenemos por qué cambiar. A partir de ahora, tenemos que hacer que ellos se preocupen por nosotros”, sostuvo Battaglia en rueda de prensa.

Para Battaglia, los superclásicos son “únicos” y “especiales, aunque remarcó que todavía quedan siete jornadas por jugarse de la primera fase de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Boca Juniors tuvo un andar más irregular, pero la jornada pasada venció por 0-1 a Estudiantes de La Plata, líder de la Zona B, y trepó a la tercera posición de su grupo con 11 puntos.

Con información de EFE.

River Plate vs. Boca Juniors en Fox Sports Premium

Canales 123 y 603 de Cablevisión Digital, HD y Flow

¿Cómo obtener Fox Sports Premium?

Luego de finalizar la descarga en tu dispositivo móvil, abre la aplicación y selecciona “Compra tu suscripción”.

A continuación, completa con los datos que te solicitan para crear tu cuenta, acepta los términos y condiciones de uso y presiona en “Continuar”.

River Plate vs. Boca Juniors en ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

River Plate vs. Boca Juniors en Star Plus

Para acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Boca Juniors, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver River Plate vs. Boca Juniors por internet?

Si no tienes acceso a ninguno de los canales anteriormente mencionados, no te preocupes, pues podrás seguir el River Plate vs. Boca Juniors por internet a través de la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás toda la información acerca del superclásico argentino.

River Plate vs. Boca Juniors: posibles alineaciones