Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO HOY: sigue todas las incidencias del Clásico por LaLiga 2021-22

Real Madrid vs. Barcelona se miden EN VIVO en partido por la fecha 29 de LaLiga Santander 2021-2022 ONLINE EN DIRECTO este domingo 20 de marzo. La transmisión por internet podrá ser seguida por DirecTV Sports a partir de las 3.00 p. m. de Perú desde el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO GRATIS gracias a la señal de DirecTV Sports. En el minuto a minuto encontrarás formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas como Vinicius, Luka Modric, Pedri y más.

En Vivo: Minuto a minuto Real Madrid vs. FC Barcelona 12:02 Se juntaron los magnates Florentino Pérez y Joan Laporta, presidentes del Real Madrid y FC Barcelona, respectivamente, se reunieron en la previa de una nueva edición del superclásico español 12:00 Casemiro palpita el superclásico El centrocampista brasileño ya palpita el superclásico contra el FC Barcelona a falta de 3 horas del pitazo inicial 11:33 Repasa el viaje culé a Madrid Así fue el periplo del FC Barcelona rumbo a Madrid para enfrentar al Real Madrid por la jornada 29 de LaLiga 11:06 Una baja culé Sergiño Dest (Estados Unidos) no estará ante el Real Madrid tras sufrir una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo el pasado jueves en duelo por Europa League 11:04 FC Barcelona también cambia de camiseta El FC Barcelona, club que dirige Xavi Hernández, lucirá su camiseta alterna amarilla con líneas rojas ante el Real Madrid este domingo 20 de marzo por la fecha 29 de LaLiga Santander 2021-22 11:00 Real Madrid cambia de indumentaria El actual líder de LaLiga Santander 2021-22 lucirá una indumentaria negra ante el FC Barcelona por la fecha 29 10:05 Entusiasmo de que ya se juegue Las redes del Real Madrid no paran de palpitar el duelo de este domingo contra el FC Barcelona; una nueva edición del superclásico español 09:34 Posibles alineaciones del superclásico español Conoce las posibles alineaciones del Real Madrid y FC Barcelona para el superclásico español Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Asensio y Bale Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Eric, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Adama y Aubameyang 09:32 Arribo a Madrid Así fue el arribo del FC Barcelona a Madrid para medirse contra el Real Madrid por la fecha 29 de LaLiga Santander 2021-22 09:29 Llegada a la concentración Así llegaron los jugadores del Real Madrid a su concentración, previo al duelo contra el FC Barcelona por LaLiga 2021-22 09:05 Conoce los horarios en el mundo para ver el superclásico Estos son los horarios en el mundo para seguir el superclásico español entre Real Madrid vs. Barcelona 07:47 Día de superclásico Hoy Real Madrid y FC Barcelona protagonizan una edición más del superclásico español, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga Santander 2021-22

Real Madrid vs. Barcelona: antesala

El Superclásico quizá no sea decisivo en la lucha por el título de LaLiga Santander esta temporada, pero la afición del Real Madrid confiará en que la camiseta negra que estrenará su equipo con motivo del 120º aniversario del club les dé suerte para ampliar su registro favorable frente al FC Barcelona.

Con el triunfo sobre el Barça en la pasada Supercopa de España, los blancos se convirtieron en el primer equipo en alcanzar las 100 victorias oficiales en el Clásico, y este domingo pueden lograr la sexta consecutiva sobre el conjunto azulgrana. Sería la mejor racha de los blancos frente a su eterno rival desde 1965.

Si sucede eso, Xavi Hernández será el tercer entrenador del Barça en este siglo que pierde sus dos primeros clásicos oficiales, pero el equipo azulgrana está en una línea claramente ascendente y llega al Bernabéu reforzado en su confianza tras remontar y vencer por 2-1 al Galatasaray en Estambul, logrando el pase a los cuartos de final de la Europa League.

Real Madrid vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de marzo del 2022 ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿A qué hora? 3.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? DirecTV Sports

Últimos partidos de Barcelona vs. Real Madrid

El historial reciente del clásico Barcelona vs. Real Madrid evidencia una absoluta superioridad de los merengues, que se impusieron en los cinco últimos cruces.

FC Barcelona 2-3 Real Madrid | Supercopa de España | 12.01.2022

FC Barcelona 1-2 Real Madrid | Liga Santander | 24.10.2021

Real Madrid 2-1 FC Barcelona | Liga Santander | 10.04.2021

FC Barcelona 1-3 Real Madrid | Liga Santander | 24.10.2020

Real Madrid 2-0 FC Barcelona | Liga Santander | 01.03.2020

FC Barcelona 0-0 Real Madrid | Liga Santander | 18.12.2019

Real Madrid 0-1 FC Barcelona | Liga Santander | 02.03.2019

Real Madrid 0-3 FC Barcelona | Copa del Rey | 27.02.2019

FC Barcelona 1-1 Real Madrid | Copa del Rey | 06.02.2019

FC Barcelona 5-1 Real Madrid | Liga Santander | 28.10.2018

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Barcelona

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Vinicius y Bale

FC Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Adama GTraoré, Ferran Torres y Aubameyang.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Barcelona?

Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Star+

Chile: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

Francia: Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN2, DAZN

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru, directvsports.com

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Qatar: beIN 4K Arabia, TOD, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports HD 1

España: Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar+, Movistar Laliga 2

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, TOD, beIN 4K Arabia

Reino Unidos: Premier Player HD, Premier Sports 1, LaLigaTV

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay, directvsports.com

Venezuela: directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App

¿Cómo ver Real Madrid vs. Barcelona ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Barcelona por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV Sports, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Barcelona?