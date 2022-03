Emelec vs. Delfín: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Ver Emelec vs. Delfín EN VIVO y DIRECTO este domingo 20 de marzo por la quinta jornada de la LigaPro de Ecuador. El duelo comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y se disputará en el Estadio George Capwell de la ciudad de Guayaquil.

Emelec vs. Delfín: ficha del partido

Partido Emelec vs. Delfín ¿Cuándo juegan? HOY, 20 de marzo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) ¿Dónde? Estadio George Capwell ¿En qué canal? GolTV y Star Plus

¿A qué hora juegan Emelec vs. Delfín?

En horario ecuatoriano, el Emelec vs. Delfín está pactado para iniciar desde las 7.00 p. m. Revisa la hora pactada del cotejo según tu país.

Ecuador: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Emelec vs. Delfín: ¿cómo llegan ambos equipos?

El ‘Bombillo’ llega de caer ante el Gualaceo (2-1) en la jornada anterior, por lo que perdió la chance de acercarse al actual líder de la Primera Fase Barcelona SC (13 puntos) y se posiciona tercero con siete unidades.

Por otro lado, el ‘Ídolo de Manta’ llega de ser eliminado de la Copa Sudamericana 2022 a manos del Nueve de Octubre, además empató su último partido por LigaPro ante Guayaquil City. Esto sumado a su única victoria, hacen que se ubiquen en la doceava casilla con cuatro puntos. Por lo que una victoria los puede subir hasta la octava posición.

Emelec vs. Delfín: posibles alineaciones

Emelec: Bone, Caicedo, Guevara, Canto, Pitton, Arroyo, Rodríguez, Chala, Zapata, Rojas y Cabeza.

Delfín: Banguera, Petryk, Bazzana, Queiroz, Meneses, González, Rodríguez, Corozo, Mero, Chicaiza y Cifuente.

¿Qué canal transmite Emelec vs. Delfín?

Para Latinoamérica, la señal encargada de televisar el Emelec vs. Delfín será GolTV. Asimismo, Star Plus llevará la transmisión de manera ONLINE.

Emelec vs. Delfín: ¿qué canal es GOLTV en Ecuador?

DirecTV: canal 658 (SD) y 1658 (HD)

Claro TV: canal 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: canal 56

Grupo TV Cable: canal 211 (SD) y 743 (HD)

Servicable: canal 57.

¿Cómo ver Emelec vs. Delfín EN VIVO vía GOLTV en Perú?

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Emelec vs. Delfín?

Para acceder a Star Plus para ver el Emelec vs. Delfín, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Emelec vs. Delfín ONLINE GRATIS?

Para ver por internet el cotejo Emelec vs. Delfín, puedes sintonizar la señal de Star Plus y GolTV Play (excepto Ecuador) en Sudamérica. Estos servicios de streaming tienen los derechos para la transmisión no solo de este duelo, sino también de los partidos correspondientes a la liga ecuatoriana. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Emelec vs. Delfín: últimos enfrentamientos

La siguiente gráfica detalla el historial entre ambos equipos de los últimos 10 encuentros. Tanto Emelec como Delfín suman cuatro victorias e igualaron en dos oportunidades.

Últimos 10 enfrentamientos de ambos equipos. Foto: LigaPro (Twitter)

¿Dónde juegan Emelec vs. Delfín?

El Emelec vs. Delfín se llevará a cabo en el estadio George Capwell, ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil (Ecuador) y con capacidad para 40.000 espectadores. Esta es la plaza donde el conjunto dirigido por Ismael Rescalvo hace de local.